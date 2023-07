Dimanche dernier, une scène particulière a captivé l'attention lors de la cérémonie annuelle de sortie de promotions à l’Académie militaire de Cherchell "Houari-Boumediene". Une soldate algérienne a époustouflé la foule, y compris le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en réussissant l'exploit de porter trois hommes à la fois sur son dos. Baptisée "la lionne de l'armée", cette femme a réalisé cet acte de bravoure devant une assemblée impressionnée, illustrant la force et la détermination des soldats algériens.

L'Académie militaire de Cherchell a été le théâtre de nombreuses présentations au cours de cette cérémonie, supervisées par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune et le Général d'Armée, Saïd Chanegriha. Cependant, c'est cette performance héroïque de "la lionne de l'armée" qui a véritablement marqué les esprits. L'exploit a été enregistré et a fait le tour des médias depuis sa publication, mettant en lumière le courage et la puissance de cette soldate exceptionnelle.

Après avoir passé en revue un détachement militaire qui lui a rendu les honneurs à l'entrée de l'Académie, Tebboune a assisté à la cérémonie, soulignant l'importance de ces manifestations pour valoriser les efforts déployés par les forces armées du pays. Le courage et la bravoure dont a fait preuve la "lionne de l'armée" lors de cette cérémonie resteront gravés dans l'histoire de l'armée algérienne.