Le rapport d'Ecofin Pro, publié en mars et intitulé "L'uranium africain vers un nouvel âge d'or: les projets et les enjeux", apporte un éclairage crucial sur l'avenir prometteur de l'industrie de l'uranium en Afrique. Selon ce rapport, La Namibie, le Niger et l'Afrique du Sud bénéficiant d'une position privilégiée dans ce domaine font partie des dix États détenant les plus grandes ressources en uranium. Ces trois pays sont donc bien placés pour capitaliser sur la demande croissante en uranium, qui est en constante augmentation pour répondre aux besoins de la transition énergétique.

Après une décennie marquée par la méfiance envers l'énergie nucléaire suite à l'accident de Fukushima au Japon, l'industrie nucléaire connaît une renaissance, encouragée par la nécessité de trouver des solutions durables et propres pour satisfaire la demande croissante en énergie. L'utilisation de l'uranium est devenue une option de plus en plus pressante pour relever ce défi. Selon les prévisions de l'agence Ecofin, la demande d'uranium devrait connaître une croissance significative dans les années à venir.

Entre 2021 et 2030, une augmentation de 27 % est attendue, suivie d'une hausse de 38 % entre 2031 et 2040. Cette augmentation de la demande offre des opportunités économiques majeures pour certains pays africains, qui possèdent d'importantes réserves d'uranium. Parmi les nations africaines les mieux positionnées pour profiter de cette demande croissante, la Namibie, le Niger, l'Afrique du Sud, le Malawi et la Mauritanie se démarquent. La Namibie et le Niger font partie des dix premiers États possédant les plus grandes ressources en uranium, ce qui les place au cœur de cette nouvelle ère énergétique.

Malgré cette opportunité, certains défis environnementaux doivent être pris en compte. Le rapport d'Ecofin Pro met en garde contre l'impact des déchets radioactifs, soulignant l'importance d'une gestion responsable de cette industrie pour préserver les écosystèmes et les communautés locales.

Le groupe russe Rosatom s'est également engagé à contribuer à l'effort africain en matière d'uranium. Avec des projets prévus en Tanzanie et en Namibie, Rosatom affirme mettre en œuvre des pratiques respectueuses de l'environnement dans ses activités d'extraction.