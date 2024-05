Afrique : une initiative ambitieuse dans le numérique pour booster la croissance

Le potentiel numérique de Djibouti s’apprête à franchir une nouvelle étape majeure avec l’annonce de la création d’un nouveau centre de données. Le mardi 14 mai, PAIX Data Centres, constructeur de centres de données, a révélé la formation d’une coentreprise avec le Fonds souverain de Djibouti (FSD). Ce partenariat ambitieux vise à répondre à la demande croissante en connectivité, en réseaux de diffusion de contenu, en réseaux sociaux et en informatique dématérialisée à Djibouti.

Actuellement, le pays dispose d’un seul centre de données opérationnel qui est le Djibouti Data Center (DDC). Le DDC a joué un rôle crucial dans le développement numérique du pays, mais l’augmentation rapide des besoins technologiques et de connectivité exige des capacités supplémentaires. C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet de construction du nouveau centre de données, dénommé JIB1.

Le JIB1 sera un centre de données neutre vis-à-vis du cloud et des opérateurs, une caractéristique essentielle pour attirer une diversité de clients et de services. L’installation disposera d’environ 50 000 pieds carrés d’espace utilisable et offrira jusqu’à 5 mégawatts de capacité informatique. La mise en service de la première phase de ce centre est prévue pour 2026.

« Au cœur de l’économie numérique africaine, Djibouti joue un rôle stratégique en facilitant la connectivité entre l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie. PAIX Djibouti servira de catalyseur pour l’inclusion numérique et le développement économique, en permettant aux entreprises de débloquer de nouvelles opportunités et de réaliser leur plein potentiel à l’ère du numérique » a déclaré le directeur général du Fonds souverain de Djibouti (FSD)

Ce nouveau centre de données représente une avancée significative pour Djibouti, un pays qui aspire à devenir un hub numérique en Afrique de l’Est. Avec sa position stratégique sur la côte de la mer Rouge et son accès à plusieurs câbles sous-marins de fibre optique, Djibouti est idéalement placé pour devenir un nœud central de connectivité pour le continent africain et au-delà.

Le partenariat entre PAIX Data Centres et le FSD illustre la volonté de Djibouti de renforcer son infrastructure numérique et de soutenir l’innovation technologique. Le centre de données JIB1 permettra non seulement d’améliorer la connectivité internet dans le pays, mais aussi de fournir des services de stockage et de traitement des données à des entreprises locales et internationales.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à diversifier l’économie djiboutienne et à attirer des investissements étrangers. En offrant des infrastructures modernes et fiables, Djibouti peut devenir une destination de choix pour les entreprises technologiques, les fournisseurs de services cloud, et les entreprises de télécommunications.