La pollution urbaine est un fléau mondial dont les conséquences graves sur la santé humaine sont de plus en plus reconnues. Les maladies respiratoires, les troubles cardiovasculaires, les cancers : les risques sont nombreux et le coût humain est immense. Selon les données récentes de Numbeo, une plateforme qui recueille des informations sur la qualité de vie dans le monde entier, les villes les plus polluées du monde se répartissent sur plusieurs continents, et l'Afrique ne fait pas exception avec cinq villes sur cette liste.

La première place du podium est occupée par Katmandou, la capitale du Népal, avec des indices de pollution alarmants. Tetovo en Macédoine du Nord et Faridabad en Inde complètent le top 3. Les villes indiennes dominent en fait largement ce classement, avec pas moins de quinze villes dans le top 50. L'Asie du Sud et du Sud-Est compte également d'autres villes fortement polluées, dont Ulaanbaatar en Mongolie, Beyrouth au Liban, et Ho Chi Minh Ville au Vietnam.

Le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine ne sont pas en reste en matière de pollution urbaine. Le Caire en Égypte se trouve au 11e rang, suivi de près par Lagos au Nigeria, la plus grande ville d'Afrique. Marrakech et Casablanca au Maroc figurent également dans la liste, tout comme Nairobi au Kenya, qui clôt le top 40. Sao Paulo, au Brésil, s'ajoute à la liste au rang 43, illustrant que la pollution n'est pas une problématique exclusivement asiatique.

Les dix dernières villes de ce top 50 viennent compléter ce sombre tableau, avec notamment la présence de Phnom Penh au Cambodge, de Naples en Italie, et d'Addis-Abeba en Éthiopie. En dernière position, on retrouve Santo Domingo, la capitale de la République Dominicaine.

Les défis environnementaux sont donc mondiaux et nécessitent une prise de conscience et des actions concertées à tous les niveaux. Les pays développés et en développement sont concernés par ces enjeux de pollution, et ce classement souligne l'importance d'un engagement global en faveur de la durabilité pour améliorer la qualité de vie des populations urbaines dans le monde entier.

Liste des 50 villes les plus polluées avec les indices de pollution