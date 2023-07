L'organisme français, La Liste, connu pour sa sélection rigoureuse des meilleurs restaurants du monde, vient de publier son premier classement des 1000 meilleurs hôtels au monde. Un évènement attendu qui souligne la montée en puissance de l'hôtellerie de luxe. Le gagnant de l'année 2023 n'est autre que le palace italien, "L'hôtel Cipriani, A Belmond Hotel", situé à Venise, qui a reçu une note impressionnante de 99,75 sur 100. Acquis par le groupe Belmond en 1976, et désormais sous pavillon LVMH depuis 2018, cet emblème du luxe vénitien offre une expérience unique à ses clients, immergés dans le mystère et le glamour des siècles passés.

L'organisme a également récompensé trois hôtels pour la deuxième place, avec une note de 99,5. Il s'agit du Peninsula Chicago aux États-Unis, du Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal au Mexique, et du Cheval Blanc Saint-Barth en France. Cette dernière, une véritable perle des Antilles françaises, a été rénovée récemment après l'ouragan ravageur Irma. Son service impeccable et son accueil ultra-personnalisé ont conquis La Liste. Appartenant également au groupe LVMH, le Cheval Blanc Saint-Barth s'inscrit dans la tradition de luxe et d'excellence du groupe.

Si les États-Unis dominent le classement avec le plus grand nombre d'établissements présents, la France n'est pas en reste, avec plus de 80 hôtels dans le top 1000 mondial. Parmi eux, les palaces parisiens sont largement représentés, avec notamment La Réserve et Le Meurice à la troisième place ex æquo, suivis de près par Le Bristol, le Cheval Blanc Paris et le Plaza Athénée. Sur la Côte d'Azur, l'Hôtel du Cap-Eden-Roc et le Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel, font partie des meilleures adresses, alors que le Carlton Cannes a été récompensé comme la meilleure ouverture de l'année.

La Liste a basé son classement sur les avis et les résultats de plus de 300 sources, y compris des guides de voyage, des publications spécialisées et des avis clients, à la fois au niveau national et international. Ce travail rigoureux a permis de sélectionner plus de 5 500 établissements et de calculer un score sur 100 pour classer les 1000 meilleurs. Une référence en matière d'hôtellerie de luxe qui promet de révolutionner le secteur, tout comme elle a révolutionné la gastronomie mondiale.