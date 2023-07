L'Afrique subsaharienne est un territoire d'une diversité extraordinaire, avec une population dépassant le milliard d'habitants. C'est aussi une région qui représente une grande proportion de la jeunesse mondiale, avec des défis spécifiques dans le domaine de l'éducation supérieure. Les universités de cette région jouent un rôle crucial dans le développement socio-économique, malgré les obstacles de financement, les ratios élevés d'étudiants par enseignant et des moyens limités pour la recherche. Afin de mettre en valeur ces établissements essentiels, le Times Higher Education a publié son tout premier classement des universités de l'Afrique subsaharienne, évaluant les institutions sur cinq critères clés : les ressources et finances, l'accès et l'équité, les compétences pédagogiques, l'engagement des étudiants et l'impact sur l'Afrique.

L'université de Witwatersrand en Afrique du Sud se hisse au premier rang de ce classement inaugural. En effet, cette université a su montrer une excellence dans plusieurs domaines, notamment en termes de ressources, d'équité, d'engagement des étudiants et d'impact régional. Le deuxième établissement est également sud-africain, l'Université de Johannesburg, suivie de près par l'Université de Muhimbili pour la santé et les sciences associées en Tanzanie.

Monnaie des BRICS: l'Afrique du sud fait une mise au point Alors que les discussions concernant la réduction de l'utilisation du dollar vont bon train à travers le monde, la présidence sud-africaine a apporté de nouveaux…

D'autres universités de plusieurs pays différents figurent dans le top 10 de ce classement. On retrouve ainsi deux autres institutions sud-africaines, l'Université de Pretoria et l'Université du Cap occidental, ainsi que l'Université Makerere en Ouganda, l'Université Covenant au Nigeria, l'Université de l'équité en santé mondiale (UGHE) au Rwanda, l'Université Ashesi au Ghana et l'Université Ardhi en Tanzanie. Ces établissements illustrent la diversité et le dynamisme de l'enseignement supérieur en Afrique subsaharienne.

Il est important de souligner que sur ces dix premières institutions, sept sont des universités publiques. Ces dernières ont obtenu un score moyen global de 50% dans le classement et ont un coût médian de scolarité d'environ £966 par an. En comparaison, les institutions privées ont obtenu un score moyen de 43%, avec un coût de scolarité annuel de £1,922 pour les établissements à but non lucratif et de £3,291 pour ceux à but lucratif. Ces données mettent en évidence l'importance de l'enseignement supérieur public dans la région, notamment grâce à son accessibilité financière, sa variété de cours et son impact sur le développement du continent africain.

Voici la liste des dix meilleures universités d'Afrique subsaharienne