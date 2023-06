Dans un monde en constante évolution, le classement des villes les plus agréables au monde continue de changer. Les villes du monde entier se distinguent par des facteurs tels que la stabilité, les soins de santé, la culture et l'environnement, l'éducation et l'infrastructure. Selon l'Indice de qualité de vie mondial 2023 du magazine The Economist, certaines villes ont excellé dans ces domaines, créant des environnements idéaux pour leurs habitants. Vienne, la capitale autrichienne, a été couronnée ville la plus agréable au monde pour la deuxième année consécutive.

Non loin derrière, la ville de Copenhague au Danemark a également été hautement appréciée, prenant la deuxième place dans l'indice. Les villes australiennes de Sydney et Melbourne ont obtenu des places respectables en troisième et quatrième position, attestant de la qualité de vie offerte sur le continent.

Dans la région Asie-Pacifique, des améliorations significatives ont été observées. Huit des dix villes ayant le plus progressé sont issues de cette région. Wellington et Auckland en Nouvelle-Zélande, ainsi qu'à Hanoi au Vietnam, ont affiché des progressions remarquables, montrant que la qualité de vie peut s'améliorer rapidement avec des politiques et des investissements appropriés.

Toutefois, toutes les villes n'ont pas été en mesure d'afficher des améliorations. Édimbourg, Manchester et Londres au Royaume-Uni, ainsi que Los Angeles et San Diego aux États-Unis, ont vu leur classement décliner. Les villes chinoises sont restées "globalement stables par rapport aux résultats de l'année dernière", selon l'enquête. À l'autre bout du classement, Damas, en Syrie, et Tripoli, en Libye, ont été confrontées à des défis majeurs, freinées par les troubles sociaux, le terrorisme et les conflits.

En conclusion, l'Indice de qualité de vie mondial 2023 révèle les villes les plus agréables au monde :

Vienne, Autriche

Copenhague, Danemark

Melbourne, Australie

Sydney, Australie

Vancouver, Canada

Zurich, Suisse

Calgary, Canada

Genève, Suisse

Toronto, Canada

Osaka, Japon

Auckland, Nouvelle-Zélande

À noter que les villes de Calgary et Genève ont obtenu les mêmes notes, celles de Osaka et Auckland égalementChaque ville de cette liste est unique, avec ses propres atouts qui contribuent à une haute qualité de vie pour ses habitants.