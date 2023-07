John Kerry, l'ancien secrétaire d'État et candidat démocrate à la présidence, occupe actuellement le poste d'envoyé présidentiel spécial pour le climat sous l'administration de Joe Biden. Récemment, lors d'un interrogatoire mené par le représentant Darrell Issa (R-CA), M. Kerry a été questionné à propos de la qualification de Xi Jinping, secrétaire général du Parti communiste chinois, en tant que "dictateur". Contrairement à la déclaration de l'actuel président Joe Biden, Kerry a refusé d'utiliser ce terme.

Lors de l'interrogatoire, Issa a demandé à Kerry s'il était d'accord avec Biden sur le fait que le dirigeant chinois Xi Jinping était un "dictateur". Au lieu de répondre directement, Kerry a déclaré que Xi Jinping était indéniablement le principal décideur de la direction et de la politique de la Chine. Avant même d'avoir pu terminer sa réponse, il a été interrompu par Issa qui a voulu savoir si Xi Jinping était effectivement un dictateur. Kerry a commencé à formuler une réponse, mais il a été de nouveau interrompu par Issa qui a insisté pour savoir si Xi Jinping exerçait le pouvoir d'un dictateur.

Kerry a finalement admis que Xi exerçait un pouvoir considérable en tant que dirigeant de la Chine. Cependant, il s'est montré hésitant quant à l'utilisation du terme "dictateur", affirmant qu'il ne pensait pas que cela soit utile de s'attarder sur les étiquettes et les noms.

Issa a alors demandé à Kerry s'il aurait préféré que le président utilise un autre mot pour qualifier Xi. Kerry a répondu en disant qu'il ne souhaitait pas s'immiscer dans ce débat sémantique et qu'il préférait se concentrer sur les actions concrètes à entreprendre. Selon lui, il était plus important d'examiner le cœur des problématiques plutôt que de se perdre dans des discussions sur les termes utilisés.

"Non, je ne sais même pas, je ne sais pas, franchement, tout cela n'est que de l'eau sur le dos du canard et vous savez, je ne pense pas que nous devrions nous emmêler dans, vous savez, des étiquettes et des noms et quoi que ce soit . Ce que nous devons faire, c'est regarder au cœur de ce que nous essayons de faire", a répondu le responsable américain. Kerry a également souligné la relation entre Biden et Xi, affirmant qu'ils avaient une "très bonne relation" et que Xi "honore" cette relation.

Cependant, il n'a pas précisé les détails de cette relation et comment elle influençait les interactions entre les deux pays. Pour rappel, il y a quelques jours, le président américain Joe Biden avait provoqué Xi Jinping en le qualifiant de "dictateur" provoquant ainsi la colère de l'empire du milieu. Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, avait vivement condamné les propos du président américain.

Elle a qualifié cette remarque de "vraiment absurde, très irresponsable" et souligné qu'elle ne reflétait pas la réalité. Mao Ning avait également déclaré que cette déclaration allait à l'encontre des pratiques diplomatiques et portait gravement atteinte à la dignité politique de la Chine comme nous l'avons rapporté à l'époque.