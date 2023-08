Dans le cadre du 44ème championnat d’Afrique des clubs champions de handball (hommes et dames) qui aura lieu à Brazzaville au Congo du 28 septembre au 07 octobre 2023, la Confédération africaine de handball (CAHB) a effectué le lundi 28 août 2023 à son siège à Abidjan en Côte d’Ivoire, le tirage au sort de cette compétition. A l’issue de ce tirage au sort, Adjidja Hbc, le seul représentant béninois, est logé dans le groupe B en compagnie de Zamalek d’Egypte, Red Star Oja de la Côte-d’Ivoire, A. Nziko du Cameroun et Petro Sport du Congo. Quant au groupe A, il est composé respectivement de Al Ahly d’Egypte, JSK de la République démocratique Congo (RDC), FAP du Cameroun, BMC du Congo et JSE Skida d’Algérie.

Du côté des dames, le Bénin n’a pas de représentants. Mais, le tirage au sort a été aussi fait au niveau des dames par l’instance faîtière de handball africain. Chez les dames, la poule A est composée de Primero de Agosto d’Angola, Al Ahly d’Egypte, A. Nziko du Cameroun, As Otoho et Grain de Sel du Congo. Par contre, sont logées dans la poule B, Petro Atlético d’Angola, DGSP du Congo, FAP du Cameroun et Bandama HTC de la Côte-d’Ivoire. En ce qui concerne le schéma de la compétition chez les hommes comme chez les dames, la CAHB a précisé dans sa note qu’elle a envoyée aux fédérations nationales de handball de l’Algérie, d’Angola, du Bénin, de la Côte-d’Ivoire, du Congo, de la Rd Congo, du Cameroun et d’Egypte qu’il aura le tour préliminaire (matchs en aller simple dans chaque groupe) suivi successivement des quarts de finale (les quatre premières équipes à l’issue du Tour préliminaire de chaque groupe seront qualifiées), demi-finales et finales.

Composition des différents groupes

Chez les hommes

Poule A: Al Ahly (Egy) ; JSK (COD) ; FAP (CMR) ; BMC (CGO) ; JSE Skida (ALG)

Poule B : Zamalek (Egy) ; Red Star Oja (CIV) ; A. Nziko (CMR) ; Petro Sport (CGO) ; Adjidja (BEN)

Chez les dames

Groupe A : Primero de Agosto (ANG) ; Al Ahly (EGY) ; A. Nziko (CMR) ; As Otoho (CGO) ; Grain de Sel (CGO)