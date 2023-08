En Côte d'Ivoire, la carte SIM virtuelle est apparue pour la première fois, après les micro puces, dans un contexte dans lequel le coût des données mobiles est élevé sur le marché local. MTN Côte d'Ivoire innove la relation client avec l'E-SIM après la 5G. En effet, MTN Côte d'Ivoire a lancé la SIM virtuelle ou e-SIM dans le cadre de sa stratégie de digitalisation de l'expérience client. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, c'était le vendredi 18 août 2023.

L'entreprise a pour objectif de permettre à ses clients d'accéder aux toutes dernières technologies. La e-SIM est une innovation technologique qui permet au client de bénéficier de tous les services mobiles (appels, Internet, SMS, etc.) sans avoir besoin d'insérer une carte SIM physique dans son smartphone. Lors du lancement, diverses personnalités, y compris Asalfo du groupe Magic System, ont exprimé leur gratitude pour cette initiative qui a pour but de simplifier la vie des "usagers".

Monsieur Eloge Beonao, représentant le Directeur Général de MTN Côte d'Ivoire à cette cérémonie de lancement, s'est exprimé satisfait de cette nouvelle technologie : « En lançant l’E-SIM sur le marché, MTN CI ouvre la voie à de nouveaux usages, encore plus simples et digitaux. Nous devenons un opérateur totalement numérique, assurant une expérience la plus fluide possible pour les clients et les avantages d’une vie moderne connectée ».

Caractéristiques de la carte E-SIM

La e-SIM permet au client d'obtenir un numéro de l'opérateur et de se connecter au réseau mobile en scannant simplement un QR code sur son smartphone disponible au niveau des agences MTN. En évitant les risques liés à la manipulation et à la perte de la carte SIM physique, l'e-SIM permet au client un usage plus pratique et plus sécurisé. La E-SIM a des avantages. Grâce à l'économie d'espace physique et à l'absence de fente pour une carte SIM standard, elle fonctionne notamment avec de nouveaux appareils ultraplats et étanches.

De plus, elle permet de connecter de nouveaux types d'appareils, d'augmenter le nombre d'appareils connectés par utilisateur et, surtout, la E-SIM peut héberger plusieurs profils simultanément, avec une capacité de mémoire de 512Ko par rapport aux SIM conventionnelles de 64 ou 128Ko. Rappelons que MTN Côte d'Ivoire a introduit la 5G en février 2022 en présence des autorités ivoiriennes, devenant la première entreprise de télécommunication à utiliser cette technologie de dernière génération.