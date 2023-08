Le marché des véhicules électriques est en plein essor à l'échelle mondiale, marqué par une transition énergétique qui vise à réduire l'empreinte carbone. Avec le potentiel de transformer les économies et d’améliorer la qualité de vie, cette industrie attire de plus en plus d’investisseurs. En ce sens, la République démocratique du Congo (RDC) a fait un pas audacieux en invitant les investisseurs du bloc BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) à contribuer à un projet d'envergure : l'installation de la première usine de fabrication de batteries et de véhicules électriques en Afrique.

Au cours du 15e sommet BRICS, qui s'est tenu récemment en République Sud-Africaine, le ministre congolais de l'Industrie, Julien Paluku, a lancé un appel aux investisseurs pour qu'ils soutiennent la RDC dans la réalisation de ce projet ambitieux. Le site envisagé pour l’usine est la zone économique spéciale de Kinsevere, située dans la province du Haut-Katanga. Les zones économiques spéciales offrent des avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers, souligne le ministre, créant ainsi un environnement propice aux investissements.

L'importance de ce projet ne se limite pas à la RDC. Le Premier ministre congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, a rappelé lors du sommet les multiples potentialités du pays, notamment en ce qui concerne les minerais stratégiques. Ces matières premières, indispensables à la fabrication de batteries et de véhicules électriques, pourraient changer les économies des pays africains. Ce projet a donc une portée panafricaine et pourrait servir de modèle pour le développement industriel du continent.

Le sommet a vu la participation de chefs d’État et de gouvernement de divers continents, dont les présidents du Brésil, de la Chine et de la République Sud-Africaine, avec des interventions également de la Russie et de l'Inde via visioconférence. La diversité des participants met en lumière l'importance stratégique du projet, non seulement pour la RDC mais aussi pour les partenaires internationaux qui cherchent à investir dans des initiatives écologiques et durables.

Ce projet, s'il venait à aboutir, pourrait non seulement transformer l’économie congolaise, mais aussi établir un précédent pour d'autres nations africaines désireuses de participer à la révolution verte. Les avantages offerts par les zones économiques spéciales, associés aux ressources naturelles du pays, font de la RDC un candidat idéal pour devenir un pionnier dans la fabrication de véhicules électriques sur le continent africain.