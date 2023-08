L'Afrique du Sud et la Chine ont récemment signé des accords commerciaux d'une importance significative, solidifiant ainsi leurs relations économiques et renforçant leurs liens bilatéraux. Ces accords, d'une valeur totale de 2,2 milliards de dollars (plus de 1000 milliards FCFA), ont été scellés lors de la visite du ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, dans le pays sud-africain la semaine dernière. L'annonce a été rapportée par Bloomberg, l'agence de presse internationale bien connue. Ces accords, toutefois, ne sont pas le fruit du hasard, mais résultent d'efforts concertés et de discussions approfondies entre les entreprises sud-africaines et chinoises.

Ils ont été finalisés lors d'une réunion d'un comité économique et commercial conjoint, où les objectifs étaient clairement définis : d'une part, stimuler les exportations manufacturières de l'Afrique du Sud vers la Chine, et d'autre part, encourager les investissements chinois dans l'économie sud-africaine. Parmi les entreprises sud-africaines ayant participé à ces négociations figurent des noms bien établis tels qu'Anglo American Platinum Ltd., Glencore Plc, Sappi Ltd. et Pioneer Fishing Ltd.

Politique Russie: la Chine défie les USA Le paysage géopolitique mondial est en constante évolution, marqué par des alliances et des actions diplomatiques qui reflètent les ambitions... Lire

Ces entreprises ont tenu des réunions avec leurs homologues chinois, un échange crucial pour jeter les bases de ces accords fructueux. Ces discussions ont eu lieu en amont de la visite d'État prévue plus tard ce mois-ci par le président chinois Xi Jinping en Afrique du Sud. Ebrahim Patel, le ministre sud-africain du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence, s'est exprimé sur ces développements économiques. Dans un communiqué publié après la réunion, Patel a souligné que la Chine s'est engagée à soutenir les efforts de l'Afrique du Sud pour son industrialisation et sa transition vers une économie manufacturière plus respectueuse de l'environnement.

Cela reflète un intérêt mutuel à promouvoir des pratiques économiques durables et à valoriser les industries respectueuses de l'environnement. Il convient de noter que les relations commerciales entre l'Afrique du Sud et la Chine sont déjà bien ancrées. En 2022, le volume total des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint 56,3 milliards de dollars, avec les exportations sud-africaines vers la Chine atteignant 32,5 milliards de dollars. Ces chiffres, compilés par Bloomberg, témoignent de l'importance croissante de la Chine en tant que partenaire commercial pour l'Afrique du Sud.

De plus, les investissements chinois en Afrique du Sud sont substantiels, totalisant près de 200 milliards de rands (soit environ 11 milliards de dollars). Ces investissements s'étendent sur divers secteurs, notamment l'exploitation minière et la fabrication. Ils démontrent la confiance de la Chine dans le potentiel économique et industriel de l'Afrique du Sud.