À travers un communiqué, le directeur général de l'Agence Territoriale de Développement Agricole pôle 7 Prospère Agossou Sagbo a porté à l'attention du public qu'un recensement des producteurs d'ananas a été lancé depuis le 19 juillet dernier et prendra fin le 15 août prochain. Précisément, les producteurs d'ananas concernés sont ceux des départements du Plateau, de l'Ouémé, du Mono, du Couffo, du Zou et des Collines

Sous l'autorité de la direction des statistiques agricoles du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, l'agence territoriale de développement agricole (ATDA) du pôle 7, chef de file de la promotion de la filière Ananas, a organisé un recensement des producteurs d'ananas. Ce recensement lancé depuis le 19 juillet 2023 prendra fin le 15 août prochain. En effet, depuis 2016, la République du Bénin a engagé une autre approche de promotion des filières agricoles.

Cette approche nécessite que les acteurs de la filière disposent régulièrement des données ou informations fiables et nécessaires pour la prise de décisions surtout en ce qui concerne la mise en place de facteurs de production tant au niveau des producteurs, des transformateurs, que des commerçants. C'est dans ce cadre que ledit récemment a été lancé. Ainsi, le directeur général de l'agence territoriale de développement agricole (ATDA) du pôle 7 invite tous les producteurs d'Allada et des autres zones de production d'ananas que sont les départements du Plateau, de l'Ouémé, du Mono, du Couffo, du Zou et des Collines à se faire enrôler auprès des agents enquêteurs qui se rendrons dans leurs localités pour le bonheur de la filière ananas au Bénin.