La Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), dans un communiqué du président de l’institution en date du 03 août 2023, a invité les organes de presse béninois et les autres types de communication de masse notamment les réseaux sociaux à la retenue face à la tension politique qui sévit actuellement au Niger. Elle a demandé à ces organes de communication et autres à faire preuve de plus de professionnalisme et de respect scrupuleux des dispositions constitutionnelles et légales en vigueur au Bénin dans le traitement des informations relatives aux coups d’Etat en Afrique et dans la sous-région sous peine de sanctions.

C’est pourquoi le président de la HAAC, Rémi Prosper Moretti a tenu « à rappeler à tous les acteurs des médias qu’ils se doivent de tenir grand compte des textes de la République comme l’a indiqué leur cahier de charges ». Aussi, il leur a demandé d’« assumer leur responsabilité sociale qui leur impose que le traitement des informations susceptibles de mettre en péril la société , requiert du journaliste une grande rigueur professionnelle et, au besoin , une certaine circonspection » . Le premier responsable de la presse béninoise a informé également que « notre pays le Bénin dans le préambule de la loi N° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la Loi n°2019-40 du 07 novembre 2019, a affirmé son attachement aux principes de la démocratie et des droits de l’Homme ».

Pour Rémi Prosper Moretti, au regard des dispositions de l’article 65 de cette même loi, « toute tentative de renversement du régime constitutionnel par les personnels des Forces Armées ou de Sécurité Publique est considéré comme une forfaiture et un crime contre la Nation et l’Etat ». Le coup d’Etat dit-il « est qualifié de crime selon notre loi fondamentale, et son apologie, un délit ». C’est pourquoi en sa qualité de garante de la liberté et de la protection de la presse au Bénin, il a convié « les acteurs des médias à faire preuve de plus de professionnalisme et au respect scrupuleux des dispositions constitutionnelles et légales en vigueur dans notre pays sous peine de s’exposer aux rigueurs de la loi ».