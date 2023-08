La récente déclaration de Narendra Modi, le Premier ministre indien, en faveur de l'intégration de l'Union africaine (UA) au sein du G20, ouvre un nouveau chapitre dans la politique internationale. Alors que la Chine a déjà exprimé son soutien à l'Afrique pour un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Inde semble également prête à pousser pour plus d'inclusion africaine dans les institutions mondiales. Ce mouvement s'inscrit dans un paysage géopolitique où la course à l'influence sur le continent africain s'accélère, entre les géants asiatiques et les puissances occidentales.

Le poids économique et démographique du G20 est colossal, englobant 85 % du PIB mondial et les deux tiers de la population globale. Toutefois, à ce jour, seule l'Afrique du Sud représente le continent africain au sein de ce groupe. L'ajout de l'Union africaine, qui compte 55 membres et un PIB cumulé de trois mille milliards de dollars, pourrait considérablement enrichir les perspectives et les discussions au sein de cet organe international clé.

L'effet d'annonce du président américain Joe Biden, qui a également exprimé, dans le passé, le souhait que l'UA rejoigne le G20 en tant que membre permanent, ajoute une autre dimension à cette dynamique. Il semble que l'Afrique soit en passe de devenir un pivot géopolitique, avec les puissances mondiales établissant des positions claires sur la manière dont elles voient l'avenir du continent dans la gouvernance mondiale.

La question demeure : quel impact ces mouvements auront-ils sur la voie que choisira l'Afrique elle-même? Alors que le président de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a également appelé à un "nouvel ordre au niveau international qui respectera les intérêts des autres", l'intégration proposée au G20 pourrait être une première étape vers la réalisation de cette vision. Ce qui est clair, c'est que l'Afrique va de plus en plus être perçue non pas comme un spectateur, mais comme un acteur à part entière sur la scène internationale.