Depuis plusieurs décennies, la question nucléaire a été un sujet délicat au Moyen-Orient, et aujourd'hui, l'idée d'un programme nucléaire saoudien suscite des débats passionnés. Alors que certains estiment que cela pourrait apporter un changement drastique à la région, d'autres craignent les répercussions sur la sécurité d'Israël et l'équilibre fragile en place. Les récentes déclarations de personnalités israéliennes, dont le ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer, et le dirigeant de l'opposition, Yair Lapid, ont alimenté les discussions, reflétant une variété de perspectives.

Ron Dermer a récemment accordé une interview à la chaîne de télévision publique américaine PBS, où il a exprimé des nuances dans la position israélienne concernant un éventuel programme nucléaire saoudien. Selon lui, il ne s'opposerait pas catégoriquement à cette initiative, mais souligne que les détails et les garanties sont primordiaux. Il a noté que l'Arabie saoudite a déjà des options pour se lancer dans l'enrichissement d'uranium, mais la question centrale est de déterminer quelle voie elle choisira, particulièrement si cela ne passe pas par une implication des États-Unis. Cette position réfléchie reflète la réalité complexe des relations régionales et internationales.

Toutefois, ces propos ont suscité des réactions vives, notamment de la part de Yair Lapid, leader de l'opposition. Pour lui, l'idée même d'un programme nucléaire saoudien mettrait en péril la sécurité d'Israël. Il souligne que l'Iran reste le seul pays de la région à s'engager dans un tel programme et plaide pour le maintien de cet équilibre fragile. Cette divergence de points de vue au sein de la classe politique israélienne met en lumière l'importance de la question nucléaire pour le pays. L'Arabie saoudite, de son côté, est perçue comme un acteur clé d'un potentiel changement dans la région.

Ron Dermer estime que si un accord de paix entre Israël et l'Arabie saoudite se matérialisait, cela pourrait ouvrir la voie à des accords similaires avec d'autres pays arabes et musulmans. Riyad, quant à elle, voit dans un tel accord un moyen de renforcer ses relations avec les États-Unis sur le long terme. Cependant, les débats ne se limitent pas à Israël et à l'Arabie saoudite. Les négociations pour l'accord tripartite entre Riyad, Washington et Jérusalem sont déjà en cours au Sénat et à la Chambre des représentants américains, témoignant de l'importance accordée à cette question par les acteurs internationaux.

En réponse aux déclarations de Ron Dermer, le bureau de l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu a clarifié la politique d'Israël, soulignant son engagement constant à empêcher la prolifération des programmes nucléaires dans la région. Cette prise de position rappelle l'importance de la sécurité nationale pour Israël et sa vigilance envers tout changement dans l'équilibre régional.