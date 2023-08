Warren Buffett, le légendaire investisseur américain, continue de surprendre le monde financier en défiant les tendances dominantes sur le marché de l'immobilier. Alors que les médias se concentrent sur les répercussions de la faillite d'un géant chinois de l'immobilier, Warren Buffett et sa société Berkshire Hathaway ont pris une direction différente en exprimant leur confiance dans le potentiel de ce secteur. L'annonce récente de Berkshire Hathaway a fait état de l'acquisition de parts substantielles auprès des trois plus grands promoteurs immobiliers aux États-Unis.

Une décision audacieuse qui témoigne de la perspicacité de Buffett et de sa vision à long terme. Parmi ces acquisitions, il est à noter l'achat d'actions du promoteur D.R. Horton, une entreprise spécialisée dans la construction d'habitations. Basée à Arlington, cette société est devenue un pilier du marché immobilier américain grâce à son expertise. L'investissement dans D.R. Horton, d'une valeur d'environ 700 millions de dollars, fait partie d'un plan plus vaste, comprenant des participations moins importantes dans NVR et Lennar, portant l'investissement total à près de 900 millions de dollars.

Pendant ce temps, la Chine fait face à des secousses économiques majeures dans le secteur immobilier. Les médias internationaux se font l'écho de la faillite du mastodonte Evergrande ainsi que des difficultés de l'entreprise Country Garden, un autre géant chinois de la construction. Yang Huiyan, présidente de Country Garden et l'une des femmes les plus riches de Chine, a subi une perte spectaculaire de sa richesse, illustrant les défis actuels auxquels sont confrontées les entreprises du secteur. En seulement deux ans, sa fortune a dégringolé de manière impressionnante, chutant de 84 % depuis juin 2021, soit une perte de 28,6 milliards de dollars. À l'heure actuelle, sa valeur nette est estimée à 5,5 milliards de dollars.

Cependant, alors que les médias relaient les hausses incessantes des taux d'intérêt orchestrées par les banques centrales mondiales, Warren Buffett adopte une perspective différente. Sa décision d'investir dans l'immobilier américain, malgré les incertitudes économiques et les variations des taux d'intérêt, repose probablement sur sa croyance en la valeur intrinsèque des actifs à long terme. Cette approche contraste avec les récits alarmistes qui prédominent dans les médias et rappelle la philosophie d'investissement de Buffett, axée sur la recherche de valeur à long terme.