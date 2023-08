Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les relations internationales ont été fortement marquées par la rivalité entre les États-Unis et la Russie, notamment pendant la période de la Guerre froide (1947-1991). Alors que les deux puissances étaient alliées contre les forces de l'Axe pendant la guerre, elles sont rapidement devenues adversaires dans la lutte pour l'hégémonie mondiale. D'un côté, les États-Unis, défenseurs du modèle capitaliste et démocratique, et de l'autre, l'Union soviétique, championne du communisme et du système de planification centralisée. Cette opposition idéologique s'est traduite par une course aux armements, des confrontations indirectes par l'intermédiaire d'États satellites, et une compétition spatiale et technologique.

Bien que la Guerre froide ait pris fin avec la dissolution de l'Union soviétique en 1991, des tensions perdurent au 21ème siècle, notamment autour de questions telles que l'expansion de l'OTAN, les crises en Ukraine et en Syrie, ou encore la cybersécurité et les ingérences électorales. Depuis, les rivalités entre les deux puissances militaires se sont disséminées un peu partout dans le monde. Le Maghreb ne fait pas exception à la règle. Le Maroc, nation pivot du Maghreb, est devenu un terrain d'influence croissante pour deux grandes puissances mondiales : les États-Unis et la Russie.

Ces dernières années ont vu une concurrence accrue entre ces deux nations pour établir des partenariats stratégiques avec Rabat, notamment dans le domaine de l'énergie nucléaire. L'intérêt de la Russie pour le Maroc a été marqué par un accord majeur signé lors du deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg en juillet 2023. Cet accord avec Water and Energy Solutions, une filiale de Rosatom, la société d'énergie nucléaire russe, pourrait avoir des implications majeures pour le secteur énergétique du royaume.

Énergie et nucléaire

Étant donné les vastes réserves de phosphate naturel du Maroc, qui contiennent également une quantité importante d'uranium, cet accord bilatéral pourrait non seulement répondre aux besoins énergétiques du Maroc, mais aussi renforcer la position de la Russie dans la région. Cependant, les États-Unis ne sont pas en reste. L'avancée technologique américaine, notamment dans le domaine de la technologie nucléaire modulaire, présente une opportunité pour le Maroc de collaborer étroitement avec Washington.

La possibilité d'une telle collaboration offre des solutions innovantes pour répondre aux défis croissants du changement climatique, notamment la sécheresse historique qui affecte actuellement le Maroc. La montée rapide des investissements américains au Maroc est un autre indicateur de l'intensification de cette rivalité. En 2022, ces investissements ont égalé les sommets autrefois dominés par la France, suggérant un changement profond dans les alliances stratégiques du Maroc.

Alors que la France demeure un partenaire essentiel du Maroc, l'engagement accru des États-Unis, aussi bien sur le plan économique que politique, traduit un remaniement géopolitique en cours. Cette nouvelle dynamique d'investissement et de partenariat avec les superpuissances mondiales place le Maroc à un carrefour stratégique. Alors que Rabat peut bénéficier de ces nouvelles alliances, elle doit également naviguer habilement dans ces eaux géopolitiques complexes pour garantir la sécurité, la prospérité et le bien-être de ses citoyens à l'avenir.