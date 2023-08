Les consommateurs du gaz domestique au Bénin ont constaté avec amertume depuis quelques jours que le prix de vente du gaz au Bénin a augmenté. Cela a suscité de vives réactions au sein de la population. Dans un communiqué en date du 25 août 2023, le gouvernement par le biais du ministère de l’Industrie et du commerce a mis en garde certains distributeurs de gaz domestique qui ont augmenté délibérément le prix sur le marché.

Cette pratique selon ce communiqué « constitue une majoration illicite de prix, infraction définie et punie par les articles 37 et 57 de l’ordonnance 20/PR/MFAEP du 05 juillet 1967 portant réglementation des prix et stocks en République du Bénin ». Ledit communiqué précise que « conformément à la structure de prix des produits pétroliers en vigueur, le prix du gaz domestique est de 795 FCFA le kilogramme (kg), soient 4770 FCFA la bouteille de 6 kg et 9937,5 FCFA celle de 12,5kg ». C’est pourquoi, le gouvernement a rassuré les consommateurs et toute la population qu’il « n’a procédé à aucune augmentation du prix du gaz domestique ».

Il a par ailleurs invité les opérateurs économiques qui s’adonnent à ce genre de pratique « à s’abstenir de toute attitude de surenchère de nature à compromettre les efforts du gouvernement ». Aussi, les services compétents du ministère de l’Industrie et du commerce ont été instruits « aux fins de procéder à des contrôles sur toute l’étendue du territoire ». « En tout état de cause, tout contrevenant sera puni conformément aux textes en vigueur » a souligné le gouvernement. L’Etat béninois a par ailleurs demandé aux sociétés gazières à prendre leurs responsabilités tout en rappelant à l’ordre tous les distributeurs agréés en vue du respect strict du prix fixé par le gouvernement.