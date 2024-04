Marche empêchée des syndicats au Bénin : Voici la nouvelle date

Les événements du samedi 27 avril dernier ne sont visiblement pas de nature à émousser les ardeurs des centrales et confédérations syndicales au Bénin. Par le canal d’un point de presse organisé dans l’après-midi de ce lundi 29 avril, les quatre confédérations syndicales ont annoncé les différentes actions qu’elles comptent mener dans les jours qui viennent. En effet, on retiendra fondamentalement de cette sortie médiatique que deux dates sont retenues. Il s’agit d’abord du 1ᵉʳ mai, qui est retenu comme date pour un meeting de mobilisation, d’information, d’analyse et de décision à partir de sept heures.

Selon le Secrétaire général de la Csa-Bénin, Anselme Amoussou la marche empêchée au cours du week-end dernier aura lieu le 11 mai. « La marche sera reprogrammée et nous prendrons vous tous à témoin de l’attitude responsable ou irresponsable des uns et des autres », a déclaré le syndicaliste. Rappelons qu’à cette sortie médiatique, tous les secrétaires généraux étaient présents. En plus d’Anselme Amoussou, on pouvait noter la présence de Noël Chadaré de la Cosi-Bénin, Moudassirou Bachabi de la Cgtb et Appollinaire Afféwé de l’Unstb.

Notons également qu’après sa libération samedi dernier, Anselme Amoussou a tenu à faire remarquer que, toutes les formalités avaient été faites dans le cadre de cette marche. « Ne soyez pas gênés par le discours officiel qui consiste à nous faire passer pour des irresponsables qui n’ont pas fait les formalités et qui ont voulu faire marcher les citoyens dans la rue. C’est faux ! Nous avons fait les formalités », a-t-il déclaré.