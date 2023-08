Ce jeudi 03 août 2023, un jeune homme reconnu coupable des faits « d’escroquerie via internet » par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a été condamné à 05 ans de prison ferme et à une amende d'un million de francs Cfa. En plus de ses deux victimes qui se sont plaintes à la justice, le jeune homme aurait essayé de faire des victimes parmi les membres du gouvernement.

Poursuivi pour des faits d'escroquerie via Internet, un jeune cybercriminel a été condamné ce jeudi 03 août 2023 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Le mis en cause s'est retrouvé dans les mailles de la justice suite aux plaintes de deux victimes à qui il aurait soutiré de l'argent en leur promettant des visas pour un voyage en Allemagne. Après avoir empoché les sous de ses victimes, le jeune homme en question n'a pas honoré sa promesse. C'est ainsi que les victimes ont fait recours à la justice. A la fin de l'audience de ce jeudi 03 août, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a reconnu le jeune homme coupable d’escroquerie via internet, et l’a condamné à une peine d'emprisonnement de 05 ans ferme en plus du paiement d'une amende d'un million de francs CFA. Ce jeune cybercriminel aurait même essayé d'escroquer le ministre du développement et de la coordination de l'action gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané et Aurélien Agbenonci, l'ancien ministre des Affaires étrangères d'après le président de la Cour des céans à l’audience correctionnelle du jeudi 22 juin 2023.