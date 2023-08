Depuis quelques années, des pays de l'Afrique francophone tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont été agités par des crises politiques. En de pareilles circonstances, plusieurs voix venant de différents continent se sont levées pour accuser la France d'être à l'origine de tous les problèmes dont le terrorisme, la misère et les crises politiques auxquelles font face les pays francophones de l'Afrique. Cependant, le Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement et Porte-parole du Gouvernement du Bénin Wilfried Léandre Houngbédji trouve que la France n'empêche pas aux pays de l'Afrique Francophone de se développer.

‹‹ La France ne nous empêche pas de nous développer », a affirmé Wilfried Léandre Houngbédji dans un entretien sur la télévision nationale. Il pense que pour une lutte efficace en faveur du développement des pays Africains, les panafricains devraient orienter leurs réflexions vers les véritables facteurs qui handicapent l'Afrique. « Le panafricanisme d’aujourd’hui doit aller avec nos soucis de développement . La France n’empêche pas le panafricanisme de prospérer », a-t-il dit. Il pense que le président de la République du Bénin est un modèle pour les panafricains car après son accession au pouvoir, Patrice Talon a permis à tous les Africains l'accès au Bénin sans visa. « Le Président Patrice Talon n’a pas une double nationalité. Il n’est que Béninois et il parle pour l’Afrique. C’est une voix pour l’Afrique. C’est ça le panafricanisme agissant. Ce n’est pas celui qui exploite la misère des peuples, ce n’est pas celui qui entretient la confusion au sein des masses ».

Il faut noter qu'en cette période de trouble en Afrique Francophone, certaines vidéos font le tour des réseaux sociaux et font couler beaucoup d'encre et de salive. Parmi celles-ci figure une séquence d'une interview que la politicienne italienne Giorgia Meloni a accordé à une chaîne de télévision privée de son pays le 19 janvier 2019, alors qu'elle était députée et dirigeait le parti de droite Frères d'Italie.

Dans cette vidéo, Giorgia Meloni a affirmé que la France imprime pour 14 pays africains le Franc CFA qu'elle utilise pour exploiter les ressources de ces pays. Elle avait montré la photo d'un enfant qui travaille dans une mine d'or au Burkina Faso en declarant ‹‹ L'or que cet enfant descend dans un tunnel pour extraire, finit en grande partie dans les caisses de l'État français ››. ‹‹ La solution n'est pas de prendre des Africains pour les amener en Europe, la solution est de libérer l'Afrique de certains Européens qui l'exploitent ››, c'est sur ces mots de Giorgia Meloni que s'achève cette séquence de vidéo. Mais le porte-parole du gouvernement du Bénin trouve que faire passer une puissance pour la mauvaise et faire l'éloge d'une autre puissance n'apportera pas de solution aux problèmes de l'Afrique.