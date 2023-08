La 3e édition du Festival du Sport, de la Culture et des Arts Nautiques de Ganvié a été lancée le samedi 19 août 2023 par le président de l’Association Ganvié Sports Nautiques Yacoubou Onitchango. Initié pour la valorisation de la culture des peuples autochtones de la cité lacustre et la promotion des sports nautiques, ce festival prendra fin le 27 août prochain. Caractérisé par des concours de danses traditionnelles, des prestations artistiques traditionnelles et divers jeux, la 3e édition du Festival du Sport, de la Culture et des Arts Nautiques de Ganvié lancée le samedi 19 août 2023 est une initiative de l’Association Ganvié Sports Nautique.

Outre la valorisation de la culture des peuples de la cité lacustre, ce festival vise à occuper sainement les jeunes de la localité pendant la période des vacances et aussi à soutenir les efforts du gouvernement pour le développement de cette localité d'après le président de l’Association Ganvié Sports Nautiques Yacoubou Onitchango.

«Nous voulons profiter pour accompagner la vision du gouvernement pour faire de la commune de Sô Ava et de la destination Ganvié en particulier un pôle attractif de tourisme au Bénin à travers le projet réinventer Ganvié que le président de la République et son gouvernement sont en train de déployer dans la commune », a déclaré le président Yacoubou Onitchango. Un défilé de mode flottant, une exposition des trésors ancestraux et de l’art contemporain, une exposition des outils de pêche autrefois utilisés par les autochtones de la cité lacustre de Ganvié sont prévus pour ce festival dont la fin est pour le 27 août prochain.