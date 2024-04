Ce que Bill Gates et Tinubu se sont dits en Arabie Saoudite en marge d’un sommet

Au cœur d’une rencontre majeure en marge du Forum économique mondial à Riyad, en Arabie Saoudite, le fondateur de Microsoft, Bill Gates, et le président Bola Tinubu ont échangé des idées sur l’avenir de la technologie au service de la gouvernance et du développement économique. Cette discussion a mis en lumière la nécessité d’une approche proactive et innovante pour relever les défis auxquels sont confrontés les gouvernements du monde entier.

Le président Tinubu a souligné l’engagement de son administration envers l’utilisation de la technologie pour promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gouvernance. Il a mis en avant l’importance de moderniser les systèmes fiscaux pour faciliter la collecte des impôts et accroître les performances du secteur public. Pour lui, la technologie représente une arme puissante dans la lutte contre la corruption et les irrégularités financières, offrant ainsi des opportunités de progrès significatifs pour les citoyens nigérians.

En partageant son expérience en tant que gouverneur de l’État de Lagos, Tinubu a illustré comment l’investissement dans la technologie peut transformer les capacités fiscales d’une région, passant d’une base de revenus modeste à une croissance exponentielle grâce à une collecte de données efficace et à une gestion fiscale innovante. Il a souligné que bien que la résistance soit souvent rencontrée lorsqu’on cherche à introduire des réformes technologiques, les avantages à long terme en valent la peine.

De son côté, Bill Gates a présenté une plate-forme technologique d’identification unique, soulignant son potentiel pour rationaliser les processus gouvernementaux, renforcer la sécurité et améliorer l’efficacité fiscale. Il a exprimé son soutien à l’initiative nigériane d’adopter cette technologie et a souligné la richesse de talents locaux disponibles pour la gérer avec succès.

En plus de discuter de solutions technologiques, Gates a abordé la question de la sécurité alimentaire en présentant des variétés de semences à haut rendement déjà éprouvées dans d’autres pays. Il a encouragé le Nigeria à envisager ces innovations agricoles comme moyen d’augmenter la productivité et d’améliorer la nutrition dans tout le pays.