L'interaction entre l'intelligence artificielle (IA) et l'éducation a récemment été mise en avant dans une conversation stimulante sur le nouveau podcast de Bill Gates, le co-fondateur de Microsoft. Dans le cadre de son podcast intitulé "Getting Unconfused with Bill Gates", Gates a discuté de l'IA avec Sal Khan, le fondateur de Khan Academy, une plateforme éducative en ligne bien connue. L'un des points centraux de la discussion était l'apport de l'IA dans le domaine de l'éducation.

Bill Gates a utilisé l'exemple du ChatGPT d'OpenAI pour illustrer son point de vue sur la capacité de l'IA à imiter les interactions humaines. Selon lui, ChatGPT peut être comparé à une "personne pas très naïve" lorsqu'il s'agit de naviguer dans différents contextes. Cette capacité d'adaptation de l'IA à diverses situations est un signe encourageant de son potentiel dans le domaine de l'éducation. Un aspect intéressant évoqué par Gates est la réaction de ChatGPT face à un problème de Sudoku.

Cette réaction a été qualifiée de "défensive", ce qui soulève des questions sur la manière dont l'IA interprète et réagit aux problèmes posés. Gates a souligné que ChatGPT peut également montrer des comportements qui ressemblent à ceux des humains, comme lorsqu'il traite des situations où il est accusé de quelque chose. Cependant, Gates a noté que cette imitation reste "naïve et non formée". Sal Khan, de son côté, a abordé les progrès réalisés dans le domaine de l'éducation grâce à l'IA.

Il a mis en avant l'évolution de ChatGPT et a mentionné son successeur, GPT-4. Khan a souligné que bien que ces IA puissent encore commettre des erreurs, leur capacité à résoudre des problèmes mathématiques s'est améliorée grâce à une approche particulière. Au lieu d'évaluer immédiatement l'exactitude des réponses, l'accent est mis sur le processus de réflexion de l'IA. En encourageant ChatGPT à expliquer son raisonnement avant de donner une réponse, l'IA parvient à améliorer ses performances, se rapprochant ainsi du processus de pensée humaine.

La conversation entre Gates et Khan illustre la complexité de la relation entre l'IA et l'éducation. Les avantages potentiels de l'IA dans ce domaine sont indéniables, mais des défis subsistent également. L'imitation des interactions humaines par des IA comme ChatGPT peut sembler fascinante, mais elle soulève des questions sur la profondeur de cette imitation et sur la manière dont les IA traitent les informations et les problèmes qui leur sont soumis.