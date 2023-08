Depuis sa création, le groupe des BRICS, initialement composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, est devenu un pilier influent dans les discussions économiques et politiques mondiales. Historiquement concentrés sur l'élaboration de stratégies pour une croissance économique soutenue et une coopération inter-étatique, les BRICS ont cherché à équilibrer l'économie mondiale et à offrir une alternative aux pays du Sud. Le récent élargissement du groupe lors du XVe sommet à Johannesburg, où six nouveaux membres (à savoir les Émirats arabes unis, l'Ethiopie, l'Egypte, l'Iran, l'Argentine et l'Arabie Saoudite) ont été invités à rejoindre l'alliance à partir de 2024, témoigne de l'importance croissante de ce bloc.

En dépit de leur récente adhésion, les Émirats arabes unis semblent déterminés à ne pas être de simples spectateurs au sein du groupe. En effet, leur annonce de placer davantage de capitaux dans la Nouvelle banque de développement (NDB) des BRICS témoigne de leur ambition d'être des acteurs clés. Bien que les chiffres exacts demeurent inconnus, le ministre de l'Économie des EAU, Abdoullah ben Touq al-Marri, a mis en avant "un potentiel important" pour une telle initiative.

La NDB, créée par les BRICS en 2015 avec un capital initial de 100 milliards de dollars, vise principalement à financer des projets d'infrastructures et de développement durable. Elle représente une alternative aux institutions financières occidentales, tout en renforçant les liens économiques entre les pays membres. Le désir des EAU d'augmenter leur contribution à cette institution illustre leur intention de jouer un rôle influent dans les décisions et projets futurs de la banque.

Intégrés mais...

Cependant, malgré de leur engagement renouvelé envers les BRICS, les EAU ont réitéré l'importance de leurs relations avec l'Occident. Pour Abdoullah ben Touq al-Marri, la véritable ambition réside dans le renforcement des liens commerciaux avec les pays du Sud, faisant écho à la mission originale des BRICS de favoriser la croissance et la coopération dans les pays émergents.

L'arrivée des EAU, ainsi que des cinq autres nouveaux membres, marque le début d'une nouvelle ère pour les BRICS. L'engagement fort d'Abou Dhabi, à peine entré dans le groupe, promet une dynamique renouvelée et un avenir encore plus prometteur pour le bloc.