Le 15e sommet des BRICS bat actuellement son plein à Johannesburg en Afrique du Sud. Les participants au sommet se sont déjà penchés sur plusieurs points. Économie, reconfiguration de la carte géopolitique, les BRICS veulent créer une nouvelle voie, un contrepoids l’ordre international actuel. De nombreux pays mènent des tractations afin d’avoir l’opportunité d’intégrer l’organisation. En Afrique, les candidats ne manquent pas, mais ces derniers temps, c’est l’Algérie qui a développé toute une stratégie pour plaider sa cause au sein des BRICS.

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune a même effectué un déplacement en Chine il ya quelques semaines afin de rencontrer son homologue Xi Jipping.Tebboune avait alors rappelé à son hôte que l’Algérie et la Chine entretiennent de bonnes relations depuis longtemps et d’ajouter qu’un partenariat fructueux peut s’établir au niveau de l’axe Pékin-Alger. Ce mercredi 23 août, les principaux dirigeants des BRICS se sont entendus sur la mise en place de mécanismes qui vont permettre l’expansion de l’organisation. "Nous nous sommes mis d’accord sur la question de l’expansion. Nous avons adopté un document qui définit les lignes directrices, les principes et les processus d’examen des pays qui souhaitent devenir membres des Brics" a déclaré Naledi Pandor, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères.

Les dirigeants des BRICS ont déclaré que le monde connaît présentement des mutations profondes et qu’il serait judicieux pour l’organisation de s’ouvrir à d’autres horizons. Selon des sources bien introduites, les critères d’admission seront bientôt déterminés. Le sommet prend fin ce jeudi 24 août. D’ici là, connaîtra-t-on les nouveaux adhérents des BRICS ? Pour le moment rien ne filtre à ce sujet.