L'annonce récente de l'élargissement des BRICS pour inclure six nouveaux membres a suscité des discussions passionnées au sein de la communauté économique mondiale. À partir du 1er janvier 2024, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis deviendront officiellement partie prenante de ce groupe influent. Cette adhésion marque un tournant dans l'histoire des BRICS, ajoutant des pays aux réalités économiques diverses et aux potentiels de croissance considérables.

Arabie Saoudite: 1 100 milliards de dollars

Le royaume d'Arabie saoudite, s'étendant sur 2,1 millions de km² avec une population de 35,3 millions d'habitants, surpasse tous les autres membres régionaux avec un impressionnant PIB de 1 100 milliards de dollars en 2022. Cette économie est fortement liée à ses vastes réserves pétrolières, positionnant le pays en tant que leader incontesté au sein de l'industrie énergétique mondiale.

Émirats arabes unis (EAU): 507,53 milliards de dollars

Les Émirats arabes unis (EAU), répartis sur 83 600 km² et abritant 9,9 millions d'individus, se démarquent avec un PIB de 507,53 milliards de dollars en 2022. Cette réalisation lui confère le statut de troisième plus grande économie au Moyen-Orient. Les EAU sont reconnus pour leur diversification économique et leur essor dans des secteurs tels que le tourisme, les services financiers et le commerce.

Argentine: 632,8 milliards de dollars

L'Argentine, vaste territoire de 2,8 millions de km², compte une population de 46,2 millions d'habitants en 2022. Selon les données de la Banque mondiale, son PIB atteint 632,8 milliards de dollars pour la même année. Cette performance positionne l'Argentine comme la troisième économie la plus importante de la région, suivant de près le Brésil et le Mexique. L'Argentine est reconnue pour son riche patrimoine agricole et minier, contribuant de manière significative à son activité économique.

Egypte: 476,8 milliards de dollars

L'Égypte, avec sa superficie imposante de 1 million de km² et sa population de 110,99 millions d'habitants, se distingue également par son PIB solide de 476,8 milliards de dollars en 2022. Cette performance lui confère la place de la plus grande économie en Afrique du Nord et la cinquième dans la région du Moyen-Orient. L'Égypte bénéficie d'une position stratégique en tant que carrefour commercial et culturel depuis des millénaires.

Iran: 388,5 milliards de dollars

Quant à l'Iran, pays étendu sur 1,7 million de km² avec une population de 88 millions d'habitants, il se classe comme la sixième économie régionale avec un PIB de 388,5 milliards de dollars en 2022. L'Iran tire sa force économique de ses importantes réserves de pétrole et de gaz, représentant respectivement 12 % et 17 % des réserves mondiales.

Ethiopie: 126,8 milliards de dollars

Enfin, la république démocratique fédérale d'Éthiopie, couvrant 1,1 million de km² et abritant 123,4 millions d'habitants, démontre sa résilience économique avec un PIB de 126,8 milliards de dollars en 2022. Cette performance en fait la troisième économie d'Afrique subsaharienne, reflétant une croissance soutenue dans des secteurs comme l'agriculture et les services.

L'ajout de ces six nouveaux membres aux BRICS marque une étape majeure dans l'évolution économique mondiale. En se réunissant, ces pays apportent une richesse de diversité économique et culturelle, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération et de développement. Alors que les BRICS élargis promettent de nouvelles dynamiques, le monde attend avec impatience de voir comment ces économies contribueront collectivement à façonner l'avenir financier de la planète.