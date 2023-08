Dans la soirée de ce vendredi 25 août, une alerte à la bombe à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso a fait le tour d la toile. Selon les premières informations qui ont circulé, une femme se serait rendue dans une banque de la capitale et aurait menacé de se faire exploser avec un dispositif explosif. D’après les informations, ce sont des témoins qui ont interpellé la dame et qui ont alerté immédiatement les forces de défense et de sécurité. Quelques heures après l’incident, le gouvernement a fait un communiqué pour apporter des éclaircissements à l’opinion publique.

Ainsi, selon les premiers éléments d’enquête, aucune substance explosive n’a été découverte sur la dame. Jean Emmanuel Ouedraogo a déclaré que la vigilance de la population a permis de détecter le cas suspect toute chose qui a permis le déploiement rapide des forces de sécurité pour circonscrire l’éventuelle menace. Dans la suite du communiqué, le gouvernement a appelé les populations à rester très vigilantes et à "dénoncer toute personne ayant une activité ou un comportement suspect" et d’ajouter que les premières autorités mettent les bouchées double afin de "déjouer les pièges de l’ennemi et assurer au peuple la paix et la sécurité".

Cette alerte à la bombe intervient dans un contexte où le Burkina Faso déploie de gros moyens afin de venir à bout de l’hydre terroriste qui secoue le pays depuis près de 8 ans maintenant. Depuis son arrivée au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré multiplie les initiatives pour inverser la courbe de l’insécurité au Pays des Hommes Intègres.