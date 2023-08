Le phénomène Barbie a pris d'assaut les salles de cinéma du monde entier, franchissant avec brio la barre du milliard de dollars de recettes depuis ses débuts il y a plus de deux semaines. Dirigé par la talentueuse réalisatrice Greta Gerwig, le film a réussi à dépasser le record détenu auparavant par Patty Jenkins, réalisatrice de "Wonder Woman". Une performance remarquable qui a propulsé Barbie au sommet des réalisatrices les plus performantes.

Warner Bros Pictures, le studio derrière ce projet, a annoncé fièrement que le film a généré 459 millions de dollars aux cinémas nord-américains et 572,1 millions de dollars supplémentaires à l'étranger lors du dernier week-end, portant le total des recettes à 1,0315 milliard de dollars. Une somme vertigineuse équivalant à 1,56 milliard de dollars australiens et 800 millions de livres sterling, confirmée par la société d'analyse des médias Comscore. Le succès de "Barbie" a dépassé les prédictions les plus optimistes des chefs de distribution de Warner Bros, Jeff Goldstein et Andrew Cripps, qui n'avaient pas prévu une telle performance pour ce film.

En effet, la popularité du film est telle qu'il trône confortablement à la première place depuis trois semaines, et son succès ne semble pas vouloir s'essouffler, même après un court laps de temps depuis sa sortie. Il a même dépassé les 400 millions de dollars de recettes aux États-Unis et les 500 millions de dollars à l'international plus rapidement que tout autre film du studio, y compris les films de la franchise Harry Potter. Sous la direction de Greta Gerwig, le film met en vedette l'actrice Margot Robbie dans le rôle emblématique de Barbie et Ryan Gosling dans celui de Ken, ce qui a contribué à créer un engouement mondial pour l'aventure de la célèbre poupée jouet dans le monde réel.

Une combinaison d'acteurs talentueux, de scénario bien pensé et de mise en scène captivante a ainsi offert aux spectateurs une expérience cinématographique inoubliable. Les résultats impressionnants des ventes de billets de "Barbie" ont propulsé le film au deuxième rang des plus grands succès de l'année, juste derrière "The Super Mario Bros", qui a engrangé un total encore plus colossal de 1,357 milliard de dollars au box-office. Une performance qui témoigne de l'ampleur de l'engouement suscité par ces films emblématiques du divertissement grand public.