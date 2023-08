Le Porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a animé le vendredi 04 août 2023 à Cotonou conjointement une conférence de presse avec le ministre des Affaires étrangères Olushegun Adjadi Bakari sur l’intervention militaire ou non de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) au Niger pour déloger les putschistes.

C’est au cours de cette conférence de presse que le porte-parole du gouvernement béninois a été interpellé par les professionnels des médias sur la question du 3ème mandat dont sont frileux certains chefs d’Etat de la sous-région et du continent africain. Selon Wilfried Léandre Houngbédji, « la CEDEAO ne reste plus insensible à la question des 3èmes mandats ».

Le Secrétaire général adjoint du gouvernement a laissé entendre qu’« une décision a été prise pour agir sur les textes ». Il a cité la réunion d’avant Abuja et même d’Abuja où il a été évoqué entre autres, la mise en place d’une force d’interposition, la promotion de la démocratie. « Donc plus de tolérance pour les 3èmes mandats autant qu’il n’aura plus de tolérance pour les coups d’Etat » a-t-il lâché avant d’ajouter qu’« un coup d’Etat, c’est un coup d’Etat ».