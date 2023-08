Les sommets de la hiérarchie des joueurs de tennis les mieux payés au monde ont connu des fluctuations notables au fil des années. Depuis 2007, la place de leader était solidement détenue par Roger Federer, une icône du sport et un nom indissociable du tennis. Cependant, les derniers développements ont secoué cette constance. Malgré ses 42 ans et une retraite officielle en septembre de l'année dernière, Federer continue de percevoir environ 88 millions d'euros annuellement, témoignant de l'ampleur de sa popularité et de son impact financier sur le tennis mondial.

Le témoin de cette couronne de joueur le mieux rémunéré a été passé à un autre protagoniste bien connu des cours de tennis : Novak Djokovic. Le joueur serbe de 36 ans s'est hissé au sommet du classement annuel des sportifs les mieux payés dans ce domaine, selon l'évaluation établie par Forbes. Une somme impressionnante de 35,5 millions d'euros (avant déductions fiscales et frais d'agents) a été estimée comme revenu pour Djokovic au cours des 12 derniers mois. Un triomphe financier mérité pour un joueur qui a laissé une empreinte durable sur le monde du tennis.

1- Novak Djokovic: 38,4 millions de dollars (35,5 millions d’euros)

Ce nouveau roi du classement, Djokovic, a gagné plus de 510 millions de dollars (soit 472 millions d'euros) au cours de sa carrière, avant toute déduction fiscale. Cette somme phénoménale comprend un montant considérable de 172 millions de dollars (159 millions d'euros) en prix de tournois, un record absolu dans l'histoire de l'ATP. L'ajout de sponsors comme Waterdrop a continué d'étoffer son portefeuille, renforçant davantage sa position en tant qu'athlète le mieux rémunéré de l'année.

2- Carlos Alcaraz: 31,4 millions de dollars (29 millions d’euros)

Dans cette constellation de joueurs talentueux et financièrement prolifiques, un autre nom émerge avec éclat : Carlos Alcaraz. Agé de seulement 20 ans, ce jeune joueur espagnol a déjà laissé sa marque en remportant des titres majeurs, dont Wimbledon. Cette victoire l'a propulsé au premier plan du monde du tennis, faisant de lui un champion en titre de l'U.S. Open. Les sponsors, dont des géants comme Louis Vuitton et Calvin Klein, se sont pressés pour s'associer à Alcaraz, anticipant qu'il pourrait suivre les traces de Rafael Nadal en devenant une figure dominante du sport dans les années à venir.

3- Iga Swiatek: 22,4 millions de dollars (20,7 millions d’euros)

Pendant ce temps, une star féminine brille également au firmament du tennis mondial et des revenus : Iga Swiatek. La joueuse polonaise de 22 ans a remporté plusieurs titres du Grand Chelem, dont sa victoire à Roland-Garros en juin. Cette performance a non seulement rehaussé son statut dans le monde du tennis, mais aussi a consolidé son pouvoir d'attraction pour des contrats de sponsoring. Son association avec l'agence IMG a ouvert la porte à une série d'accords lucratifs avec des marques prestigieuses telles qu'Oshee, On et Visa.