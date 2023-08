La volatilité économique est un phénomène complexe et inévitable qui peut frapper même les plus grandes fortunes mondiales. Un exemple récent de cette instabilité financière est l'histoire de Yang Huiyan, la présidente du géant immobilier chinois Country Garden et l'une des femmes les plus riches de Chine. Au cours des deux dernières années, elle a subi une perte spectaculaire de sa richesse, bien plus importante que n'importe quel autre milliardaire sur la planète. Cette dégringolade économique a été rapportée par Bloomberg et met en lumière les défis actuels auxquels sont confrontés les conglomérats de construction chinois.

Alors que le monde entier est témoin de la montée en puissance économique de la Chine, les secousses ressenties par Country Garden symbolisent les revers récents dans le secteur immobilier chinois. Jadis un moteur de croissance pour l'économie chinoise, le secteur immobilier a été frappé par une série de problèmes, dont l'accumulation de dettes astronomiques par de grands promoteurs. Le secteur qui représentait autrefois jusqu'à 30 % du PIB du pays a été secoué par des défauts de paiement et des difficultés de refinancement, laissant des investisseurs inquiets quant à l'avenir de ces entreprises.

Les mésaventures de Country Garden sont symptomatiques de ces défis plus larges. Autrefois considéré comme le plus grand promoteur chinois, le conglomérat a récemment manqué le paiement des intérêts sur deux obligations libellées en dollars américains, provoquant une chute de 16 % de ses actions à la Bourse de Hong Kong. Les raisons sous-jacentes de ce problème financier sont multiples, comprenant une détérioration des ventes et un environnement de refinancement difficile. La société est désormais en quête de fonds pour résoudre cette situation et protéger les droits de ses créanciers.

Yang Huiyan, qui a hérité de la présidence de Country Garden de son père en 2021, a été lourdement touchée par cette situation. Sa valeur nette a chuté de manière impressionnante, de 84 % depuis juin 2021, ce qui représente une perte de 28,6 milliards de dollars. Actuellement, sa fortune est estimée à 5,5 milliards de dollars, la plaçant à la 475e place du classement Bloomberg des personnes les plus riches du monde. Cette baisse est la plus importante en termes de dollars pour tout milliardaire au cours de cette période, soulignant l'ampleur du défi auquel elle est confrontée.

La situation de Country Garden et de Yang Huiyan rappelle le cas emblématique d'Evergrande, un autre géant de l'immobilier chinois, qui a connu un effondrement retentissant il y a deux ans, déclenchant une série de défauts de paiement dans le secteur. La dégringolade de la fortune de Yang Huiyan et les difficultés financières de Country Garden reflètent les défis auxquels sont confrontés de nombreux acteurs du secteur immobilier chinois.