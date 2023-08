Seule athlète béninoise présente aux Championnats du monde d’athlétisme qui se déroulent actuellement à Budapest en Hongrie, la spécialiste du 800 m, Noëllie Yarigo tentera de décrocher ce vendredi 25 août 2023 à 19h25 une médaille à la finale. Il est à préciser que pour les demi-finales du 800m, cette athlète béninoise a réalisé un chrono de 1’59’’96. Le meilleur temps des séries a été réalisé par l’Américaine Akins en 1’59’’19.

Comme on le constate, la sprinteuse béninoise du 800m a une énorme chance de décrocher sa qualification pour la finale sur cette distance de 800m. Rappelons que la « Guéparde de la Pendjari » a établi il y a quelque mois la meilleure performance mondiale de l’année au 800m en 1’59"26 au World Indoor Tour Silver à Valde Reuil, record national du Bénin et de la France. Alors, tout ce que l’on peut souhaiter à la digne représentante béninoise au Mondial de Budapest 2023, est que tout le peuple prie pour elle et qu’elle soit épargnée de blessures de dernières minutes.