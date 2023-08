La 3ème édition du Championnat national scolaire qui s’est déroulée à Abomey dans le département du Zou a pris fin ce dimanche 20 août 2023 avec les sacres des équipes féminine et masculine du Ceg Sainte Rita de Cotonou en football. L’équipe féminine de football a battu en finale celle du Ceg1 Bantè par le score de 3 buts à 0. Quant à l’équipe masculine de football, elle est difficilement arrivée à bout du Ceg 2 Azovè sur un score étriqué de 1 but à O. Le trophée leur a été remis par le ministre des sports, Oswald Homéky.

Il faut signaler qu’en finale de handball masculin, le Ceg Tanguiéta s’est imposé au Lycée Béhanzin de Porto-Novo par 37 buts à 30 et s’adjuge ainsi le titre de champion. Quant à la finale en basketball féminin, le Ceg 1 Bohicon a dicté sa loi au Ceg 1 Comè par 59 à 30. En athlétisme, le 400 m a été remporté par Moudjaïdou Yorou (Ltp Kandi) et le saut en longueur hommes par Gladstone Lawissa (5m97, Ceg Adrien Degbey). Le titre du 800 M dames est décroché par Romaine Gandonou (2'25"8, Ouémé) et celui du 800m hommes par Modeste N'Tcha (2'06"4, Ceg Yimporima).

Les résultats du championnat National Scolaire, Abomey 2023

ATHLÉTISME

400 M HOMMES

OR

Moudjaïdou Yorou (LTP Kandi)

ARGENT

Donatien Sossa (CEG 2 Doutou)

BRONZE

Abramane Gomina (CEG 2 Pehunco)

SAUT EN LONGUEUR, HOMMES

OR

Gladstone Lawissa (5m97, CEG Adrien Degbey)

ARGENT

Halim Inoussa (5m91, LTP Kandi)

BRONZE

Christif Kodonon (5m81, Zou)

800 M DAMES

OR

Romaine Gandonou (2'25"8, Ouémé)

ARGENT

Ibaratou Djibril (2'28"3, CEG Piami)

BRONZE

Claire Zodoganhou (2'30"0, Ouémé)

800 M HOMMES

OR

Modeste N'Tcha (2'06"4, CEG Yimporima)

ARGENT

Mathias Sambiéni (2'08"5, CEG Madina, Kandi)

BRONZE

Simplice Bohounzo (2'08"8, CEG Dékandji)

HANDBALL MASCULIN

Or : CEG Tanguiéta

Argent : Lycée Béhanzin

BASKETBALL FÉMININ

Or : CEG 1 Bohicon

Argent : CEG 1 Comé

Football masculin

Or : CEG Sainte Rita de Cotonou

Argent : CEG 2 AzoVè

Football féminin

Or : CEG Sainte Rita de Coton

Argent : CEG1 Bant7.