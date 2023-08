Trois mois à peine après la fin de l’édition algérienne, la Confédération africaine de football (Caf) a rendu public la liste des 46 sélections qui prendront part aux prochaines éliminatoires du Championnat d’Afrique des Nations des locaux (CHAN) 2024. Ces 46 sélections sont réparties par zone. Dans la zone Ouest UFOA-A, 8 sélections participeront aux qualifications. Il s’agit du Cap Vert, de la Guinée Bissau, du Libéria, du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal et de la Sierra Leone. Par contre dans la zone Ouest UFOA-B, 7 sélections prendront part aux éliminatoires. On peut citer le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Niger, le Nigeria et le Togo.

7 sélections seront en lice dans la zone de l’UNFFAC. Les éliminatoires dans ladite zone concernent le Cameroun, la Centre-Afrique, le Tchad, le Congo, la République démocratique du Congo (RDC), la Guinée Equatoriale et le Gabon. 11 équipes seront en lice dans la zone de la COSAFA notamment l’Angola, le Botswana, les Comores, Eswatini, le Lesotho, Madagascar l’Ile Maurice, le Mozambique, la Namibie, l’Afrique du Sud et le Zimbabwe. 9 sélections sont par contre engagées dans la zone de la CECAFA. Il s’agit du Burundi, du Djibouti, de l’Ethiopie, du Kenya, du Rwanda, de la Somalie, du Soudan, de la Tanzanie et de l’Ouganda. Enfin, l’Algérie, la Libye, la Tunisie et le Maroc sont les 4 sélections de la zone de l’UNAF s’affronteront au cours desdites éliminatoires.

Il faut signaler que les hostilités débuteront fin septembre 2023 pour s’achever fin mars 2024. Dans la pratique proprement dite, le 1er tour aura lieu du 22 au 24 septembre 2023 pour les matchs aller et du 6 au 8 octobre 2023 pour la manche retour. Quant au 2ème tour, il se déroulera du 15 au 17 décembre 2023 pour les rencontres aller et du 22 au 24 décembre 2023 pour la manche retour. Le 3ème tour est prévu pour avoir lieu du 8 au 10 mars 2024 pour les matchs aller et du 15 au 17 mars 2024 pour la manche retour. La phase finale de l’édition 2024 sera la 2ème du genre à regrouper 18 équipes.