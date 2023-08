L’avancée de la Chine dans le domaine de la cybersécurité ne plaît pas aux États-Unis. Il s’agit d’une question qui a été abordée, le jeudi 10 août 2023, par le général Paul Naskone, chef sortant de l’US Cyber ​​​​Command et de la National Security Agency, lors d’une interview rapportée par le média américain Washington Times. Pour lui, la volonté de la nation chinoise de surpasser les USA, notamment en matière de cybersécurité, constitue le défie le plus important auquel les USA seront confrontés pendant plusieurs décennies. D’après le général américain, ce défi sera même relevé par les générations futures de son pays.

« Nous le voyons à travers les grandes lignes du pouvoir national »

« C'est le défi générationnel que nous allons relever, nos enfants vont le faire, nos petits-enfants vont le faire » a-t-il déclaré avant d’ajouter : « Nous le voyons à travers les grandes lignes du pouvoir national - diplomatique, informationnel, militaire [et] économique ». L’officiel américain a continué ses propos en faisant savoir que Pékin prend part à une campagne de cyberguerre à long terme, qui vise les plus importantes infrastructures américaines. Notons que les propos de Paul Naskone interviennent après que les USA ont accusé la Chine d’avoir réalisé une opération inédite en matière d’espionnage, quelques semaines plus tôt.

Il s’agissait en effet d’un logiciel malveillant au cœur des systèmes électriques, d'eau et de communication des États-Unis, que Pékin aurait installé. Ce logiciel malveillant et potentiellement dévastateur pourrait affecter non seulement les bases militaires, mais également les infrastructures civiles. Selon la presse américaine, la découverte du logiciel malveillant remonte à fin mai, grâce aux efforts de détection de Microsoft. La présence du code informatique malveillant avait été révélée par Les systèmes de télécommunication de la base aérienne de l'île de Guam. Selon les médias, en cas de conflit, l'activation de ce code pourrait entraver les opérations militaires américaines, ralentissant, voire rendant impossible toute intervention rapide.