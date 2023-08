Il ya quelque temps, la rumeur d'un combat entre Elon Musk et Mark Zuckerberg a émergé. Mais après des échanges ambigus, Musk a décidé de clarifier la situation sur Twitter, réagissant aux insinuations de Zuckerberg qui, semble-t-il, ne souhaitait plus vraiment ce combat. Selon Elon MUsk, tout a démarré avec une allusion ludique de Musk sur sa plateforme "X", évoquant un duel avec Zuckerberg. Il a continué en affirmant que Mark Zuckerberg, a montré un intérêt soudain, et lui a répondu avec un "ENVOIE-MOI L'ADRESSE".

Poursuivant sur cette lancée humoristique, Musk a révélé que l'Italie avait gracieusement offert le Colisée comme théâtre de leur confrontation. Cependant, Zuckerberg aurait selon lui décliné cette invitation somptueuse. En contrepartie, Musk, avec un brin d'ironie, a proposé la résidence de Zuckerberg comme "endroit sûr" pour le duel. Mais Zuckerberg s'est défendu en prétendant qu'il était "en voyage".

La trame s'est encore épaissie lorsque Dana White, président de l'UFC, a suggéré de transformer cette confrontation hypothétique en un événement caritatif officiel. Toutefois, face à cette montée en puissance, Musk a manifesté des réserves, évoquant plutôt une session d'entraînement simple dans le jardin de Zuckerberg. Mais contre toute attente, Zuckerberg, dans une déclaration il y a quelques jours, a souligné son respect pour les arts martiaux mixtes, suggérant que Musk ne prenait peut-être pas la chose au sérieux.

C'est donc face à cette nouvelle déclaration qu'Elon Musk, sur Twitter, a rappelé la chronologie des événements, laissant entendre que c'était en réalité Zuckerberg qui semblait reculer. Cet épisode, plein de rebondissements et d'humour, se termine sur une note d'incertitude. Bien que la toile ait été intriguée par la possibilité de voir ces deux magnats technologiques s'affronter, il semble que cela restera, du moins pour l'instant, du domaine du fantasme.