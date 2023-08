La Russie, en pleine tentative de redynamisation économique, prépare un décret présidentiel qui pourrait avoir un impact significatif sur la situation financière du pays. Les autorités russes, conscientes des contraintes résultant des sanctions internationales suite à l'offensive lancée en Ukraine, cherchent à donner aux investisseurs nationaux un moyen de débloquer leurs actifs gelés à l'étranger. Cette initiative vise à permettre la vente de ces actifs à des parties étrangères, dans le but de générer des liquidités et de réduire les répercussions économiques des sanctions.

La banque centrale russe a dévoilé une partie des détails de ce projet. Initialement, le déblocage des actifs sera limité en volume et ciblera principalement les investisseurs particuliers. Cette catégorie d'investisseurs détient principalement des titres via des courtiers russes, mais ces titres sont bloqués dans des institutions comptables étrangères en raison des sanctions internationales. Le processus de déblocage sera volontaire, impliquant que les investisseurs intéressés auront la possibilité de participer selon leur propre choix.

L'idée clé est de permettre aux investisseurs étrangers d'acheter ces titres 'bloqués' en échange de fonds détenus sur des comptes spécifiques, de type C. Cette approche peut potentiellement offrir un moyen de contourner les restrictions imposées par les sanctions, tout en générant des flux de trésorerie pour l'économie russe. Cependant, la mise en œuvre de cette proposition dépend fortement de la coopération des investisseurs étrangers. Si ces derniers acceptent les conditions offertes par les autorités russes, et si les régulateurs occidentaux ne s'y opposent pas, cette initiative pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour l'économie russe.

Le ministre des Finances, Anton Silouanov, s'est prononcé en faveur de ce projet, affirmant que des fonds gelés d'une valeur considérable pourraient être débloqués, commençant par environ 100 milliards de roubles. Cette somme, si elle était libérée, pourrait avoir un effet stimulant sur l'économie russe, fournissant des ressources nécessaires pour des investissements internes et des programmes de développement.

Cependant, la mise en œuvre de cette initiative n'est pas sans défis. Les investisseurs étrangers pourraient être réticents à participer en raison des incertitudes politiques et des risques liés à la situation géopolitique actuelle. De plus, il est essentiel que les mécanismes de compensation européens tels qu'Euroclear et Clearstream ainsi que les régulateurs financiers européens soutiennent cette démarche, ce qui n'est pas encore certain.