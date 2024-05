Le Rwanda, un pays agresseur ?

Paul Kagame (Photo Getty Image)

L’Afrique centrale est depuis longtemps marquée par des tensions entre le Rwanda et ses voisins, la République démocratique du Congo (RDC) et le Burundi. Depuis le génocide de 1994, le Rwanda accuse des groupes armés opérant à partir de la RDC de menacer sa sécurité, tandis que la RDC pointe régulièrement l’ingérence rwandaise dans ses affaires internes. Par ailleurs, les relations entre le Rwanda et le Burundi sont tendues, chaque pays s’accusant mutuellement de soutenir des mouvements rebelles sur leur territoire.

Dans l’est de la RDC, cette région riche en minéraux, des informations récentes de Bloomberg indiquent que le Rwanda aurait déployé environ 3000 soldats. Ce déploiement, corroboré par des sources occidentales, inclut également l’entraînement de rebelles du M23, un groupe actif dans la région. Cette intervention militaire soulève des préoccupations quant à une possible escalade des conflits dans cette zone cruciale pour la stabilité régionale.

Le soutien rwandais au M23 va au-delà des effectifs militaires. Des enquêteurs de l’ONU et des sources militaires privées ont révélé que le Rwanda a fourni au M23 des armes sophistiquées, incluant des drones et des armes antichars russes et israéliennes. Cette augmentation des capacités militaires des rebelles accentue les craintes d’un conflit ouvert entre le Rwanda et la RDC, exacerbant une situation déjà volatile.

À Goma, capitale du Nord-Kivu, la présence de soldats portant des insignes rwandais a été rapportée, renforçant les tensions locales et l’insécurité. Cette situation aggrave les conditions de vie des civils, déjà durement touchés par des années de violence. Les habitants craignent une intensification des combats et des violations des droits de l’homme.

Simultanément, au Burundi, les autorités accusent le Rwanda de soutenir des attentats à la grenade à Bujumbura. Ces accusations récurrentes viennent s’ajouter à un contexte de tensions sous-régionales. Le Rwanda, par le biais de ses porte-parole, a nié toute implication, exhortant le Burundi à se concentrer sur ses propres défis internes plutôt que d’impliquer le Rwanda dans ses troubles sécuritaires.

Les pays voisins observent avec inquiétude l’escalade des tensions entre ces pays voisins. Les analystes, comme Stephanie Wolters de l’Institut sud-africain des affaires internationales, avertissent que la région est au bord d’une guerre ouverte, mettant en péril la paix et la stabilité en Afrique centrale. Les relations complexes entre la RDC, le Rwanda et le Burundi continuent de représenter un défi majeur pour la sécurité régionale et la protection des civils.