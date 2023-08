La commune de Grand Popo abritera la dixième édition de la Coupe d’Afrique de Maracana (Maracana Grand Popo 2023). Pour ce fait, les experts étaient en visite ce 9 août 2023 afin de constater l'évolution des travaux préparatoires. Au terme de leur mission, grand satisfecit était fait au comité en charge des préparatifs. 17 pays vont fouler le sol béninois pour participer à la 10ème édition de la Coupe d'Afrique de Maracana du 20 au 30 septembre 2023.

Quelques-uns ont déjà confirmé leur présence comme : le Niger, le Togo, le Mali, le Cameroun, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, la Guinée Conakry, le Canada, l'USA, Gabon, et le Bénin pays hôte avec la possibilité que d'autres pays confirment leur présence sur le sol béninois avant le début de la compétition. Quant aux démarches menées afin de faire vivre une compétition sans frustration aux hôtes, les experts présents sur le sol béninois ce mercredi ont constaté que les lignes ont bougé considérablement. Les différentes commissions ont fait l'essentiel.

Il s'agit des commissions hébergement et logistique, santé, sécurité, communication, marketing, mobilisation et animation, accueil, protocole et transport, restauration, Village. Satisfait, Dr Herbert Kamgang a prodigué de sages conseils au Comité de normalisation de la Fédération béninoise de Maracana dirigé par Élias Béhanzin, et fait des apports à toutes les commissions et au président du comité d’organisation, afin que la fête soit belle. « Je ferai un rapport fidèle de tout ce que j’ai vu et qui entre en compte dans l’organisation de cette compétition à la Fimaa qui se chargera de faire ces observations», a-t-il conclu.