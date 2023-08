Lors d'une demi-finale très attendue de la Coupe arabe des clubs champions opposant Al Nassr à Al Shorta, Cristiano Ronaldo a une fois de plus fait parler de lui. Le joueur portugais a marqué le seul but de la rencontre grâce à un penalty, permettant ainsi à Al Nassr de se qualifier pour la finale. Cependant, ce n'est pas le but en lui-même qui a suscité l'attention, mais plutôt la célébration qui a suivi. Comme à son habitude, Cristiano Ronaldo a célébré son but avec ferveur.

Mais cette fois-ci, il a effectué un geste qui n'est pas passé inaperçu : il a fait le signe de la croix. Ce geste, bien qu'anodin pour beaucoup de gens, a une signification religieuse importante. Cependant, il convient de noter que ce geste a soulevé des questions et des préoccupations particulières dans le contexte de la rencontre et du lieu où elle s'est déroulée. En effet, la célébration de Cristiano Ronaldo en faisant le signe de la croix est problématique dans le contexte de l'Arabie saoudite. Ce pays applique strictement les règles de l'islam et interdit toute expression publique de la foi chrétienne.

Dans une société où la religion musulmane est omniprésente, les non-musulmans ne sont pas autorisés à pratiquer leur religion en public, que ce soit en priant ou en affichant des symboles religieux. Selon nos confrères de la Repubblica, il est clair que le geste de Cristiano Ronaldo n'était pas intentionnellement provocateur. Cependant, en raison des lois et des normes en vigueur en Arabie saoudite, un geste aussi innocent que celui-ci peut être interprété comme une violation des règles et des valeurs du pays.

L'expression publique de la foi chrétienne est considérée comme un délit passible d'arrestation, ce qui peut sembler étonnant pour ceux qui viennent de cultures où la liberté religieuse est une norme fondamentale. Ce n'est pas la première fois qu'un joueur étranger se retrouve confronté à de telles restrictions. Juan Pablo Pino, ancien joueur d'Al Nassr, en a fait les frais. Il avait été arrêté dans un centre commercial en raison d'un tatouage de Jésus visible sur son maillot sans manches.

Ces incidents mettent en évidence la délicate situation des non-musulmans vivant en Arabie saoudite, où ils doivent faire preuve d'une extrême prudence pour éviter de transgresser les normes religieuses strictes. Dans le cas de Cristiano Ronaldo, il semble que les sanctions ne seront pas aussi sévères. Selon la Gazzetta dello Sport, le joueur portugais pourrait recevoir un avertissement de la part de son club.