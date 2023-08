Quelques jours après le décès du fondateur du groupe Wagner dans un crash d’avion, les autorités russes semblent avoir un premier suspect. Il s’agit en effet du pilote personnel d'Evguéni Prigojine qui n’était pas aux commandes de l’appareil au moment de l’accident. Ce dernier, identifié comme Artem Stepanov serait en réalité en vacances au Kamtchatka, une péninsule à l'extrême est de la Russie.

Son nom défraie la chronique sur les médias et réseaux sociaux ainsi que les comptes Telegram qui sont proches des services de sécurité russe. À en croire le site d’informations Newsweek, celui qui est pointé du doigt aurait pu avoir accès à l’appareil avant son décollage de la capitale russe. Rapportant les informations du compte Telegram Baza, le média indique qu’un explosif aurait pu être placé dans le châssis de l’avion. Il serait également activement recherché par les services de sécurité russes.

Les autorités russes ont ouvert une enquête depuis le drame pour « violation des règles de sécurité du transport aérien ». Le président russe Vladimir Poutine avait annoncé ce jeudi alors qu’il se prononçait sur le décès du patron de Wagner que tout serait mis en œuvre pour identifier les causes de cet accident. « Nous verrons ce que les enquêteurs diront dans un avenir proche. L'expertise est en cours, une expertise technique et génétique. Cela prendra un certain temps », avait-il déclaré.

D’un autre côté, de nombreuses voix se sont élevées pour faire remarquer le décès du patron de Wagner n’était pas un hasard. Ces derniers l’ont lié indirectement à un règlement de compte suite à la rébellion. « Je ne sais pas encore tout à fait ce qu'il s'est passé, mais je ne suis pas surpris. Peu de choses ne se passent en Russie sans que Poutine n'y soit pour quelque chose », a lancé Joe Biden dès les premières heures ayant suivi l’accident.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour sa part s’est empressé d’annoncer que son pays n’est ni de près ni de loin mêlé à cet accident. « Ce qui est sûr, c'est que nous n'avons rien à voir avec cette situation. Je pense que tout le monde comprend qui est concerné », a-t-il confié aux journalistes ce jeudi, jour de la célébration de la fête de l’indépendance de son pays.