Yuri Kadobnov / Pool / Reuters

Avec les tensions prolongées entre la Russie et une coalition de pays occidentaux, le conflit en Ukraine persiste. Ce dernier se manifeste par un affrontement entre les forces ukrainiennes, soutenues par l’Occident, et la Russie, chacune défendant ses intérêts stratégiques. Vladimir Poutine, le président russe, s’exprimant lors de cérémonies commémoratives, a réitéré la capacité de réponse de son pays, notamment via ses forces nucléaires stratégiques, tout en soulignant son désir de prévenir un conflit mondial.

Lors de son discours pour célébrer la victoire soviétique contre Hitler, marqué par un impressionnant défilé militaire sur la place Rouge, Poutine a évoqué la préparation constante des forces nucléaires russes. L’événement a vu la participation de plus de 9000 militaires et un arsenal comprenant des véhicules blindés, des lanceurs de missiles et des avions de combat. Selon lui, cette démonstration de force sert de rappel que la Russie se tient prête à répondre à toute menace, tout en cherchant à éviter une escalade au niveau mondial.

Publicité

« La Russie fera tout pour éviter un affrontement mondial. Mais, dans le même temps, nous ne permettrons pas que l’on nous menace. Nos forces stratégiques sont toujours en alerte » a affirmé le président russe Vladimir Poutine.

Poutine a également mentionné des exercices nucléaires tactiques récents, impliquant des troupes stationnées près de l’Ukraine. Ces manœuvres seraient une réponse directe aux menaces perçues en provenance de l’Occident. Le chef d’État russe a insisté sur le fait que Moscou, percevant son rôle comme un contrepoids à l’influence anglo-saxonne, rejette toute prétention à l’exclusivité de gouvernements ou d’alliances.

Dans son allocution, il a fait allusion à une période difficile pour la Russie, affirmant que le destin de la nation dépend de chaque citoyen. Il a salué les efforts des combattants sur le front, les qualifiant de héros de la nation. Cette rhétorique s’inscrit dans une tradition où la Russie, par le biais de Poutine, utilise le souvenir de la Seconde Guerre mondiale pour renforcer la légitimité de son administration actuelle.

Le défilé du 9 mai reste un élément central de l’éducation patriotique promue par le Kremlin, bien que critiquée pour son aspect militariste par certains. Cette année, la cérémonie n’a pas manqué de susciter des réactions internationales, compte tenu du contexte sécuritaire tendu autour de l’Ukraine, avec des leaders de quelques nations alliées présents aux côtés de Poutine.

Publicité

Malgré les défis sécuritaires et les critiques internationales, Vladimir Poutine réaffirme la force et la préparation de la Russie, en particulier de ses capacités nucléaires, prêtes à être mobilisées en cas de menace directe. Cela témoigne d’une stratégie de dissuasion continue face aux dynamiques géopolitiques actuelles.