Triste nouvelle. Le monde du rnb américain est une fois de plus éploré, suite au décès de l’un de ses chanteurs, August 08 de son vrai nom Ray Jacobs. Selon les informations de la presse américaine, l’homme âgé de 31 ans est décédé hier mardi 29 août 2023. La nouvelle a initialement été donnée par le collectif musical, 88rising, dans un communiqué sur Instagram. « C'est avec une grande tristesse que nous pleurons la perte de Ray Jacobs, également connu sous le nom d'AUGUST 08 » a indiqué ce dernier, tout en ajoutant : « RIP August, le génie le plus gentil et le plus talentueux, nous manquera au-delà des mots ».

« Nous vous serons éternellement reconnaissants »

« Merci d’avoir été un mentor extraordinaire et un ami fidèle tout au long de ces années. Nous te serons éternellement reconnaissants et pour la joie que tu as apportée dans chaque pièce, à travers chaque chanson. Votre énergie, vos conseils et vos soins ont donné tellement d’inspiration et de force qui seront toujours perpétuées » a ajouté 88rising. Notons que August 08 figurait dans le rang des auteurs du tube de DJ Khaled « I’m The One », dans lequel on peut également voir les rappeurs Lil Wayne, Chance The Rapper ou encore le chanteur Justin Bieber.

Pour rappel, le décès de August 08 intervient plusieurs jours après celui de la rappeuse âgée de 14 ans, Lil Tay. Il s’agit d’une énorme perte pour sa famille, qui fait face à une tragédie encore plus sombre avec le décès du frère de la rappeuse. Lil Tay, de son vrai nom, Claire Hope, s’était fait un nom sur les réseaux sociaux en affichant sa richesse et en se montrant au volant de diverses voitures luxueuses. Cette incroyable montée en notoriété avait débuté alors qu'elle était âgée de neuf ans, avec des vidéos dans lesquelles elle se qualifiait de « plus jeune exhibeuse du siècle ».