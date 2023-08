Un accord historique qui marque un tournant majeur pour Israël et l'Allemagne, deux pays qui ont conclu un partenariat stratégique dans le domaine de la défense. Israël a annoncé avec fierté que l'Allemagne achèterait le système de défense aérienne Arrow 3 pour une somme colossale de 3,5 milliards de dollars, ce qui en fait le plus grand accord d'exportation militaire de l'histoire d'Israël. Cette entente stratégique a été rendue possible grâce au soutien des États-Unis, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de coopération dans le domaine de la sécurité entre ces trois nations.

Le système Arrow 3, fruit d'une collaboration entre Israel Aerospace Industries et Boeing Co, est conçu pour détecter, suivre, intercepter et neutraliser les missiles balistiques tactiques sur une vaste zone. Son objectif principal est de protéger les actifs stratégiques et les centres de population des menaces aériennes potentielles. Grâce à sa technologie de pointe, ce système renforce considérablement la défense aérienne d'Israël et contribuera à la sécurité du pays. L'approbation de cet accord par les États-Unis a ouvert la voie à une cérémonie de signature de lettre d'engagement entre les hauts responsables des gouvernements allemand et israélien.

Cette étape marquera le début des travaux, avec une première allocation de 600 millions de dollars pour entamer immédiatement le projet. Selon le ministère israélien de la Défense, un contrat complet devrait être finalisé d'ici la fin de l'année en cours. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a souligné l'importance de cet accord en tant que catalyseur pour le renforcement des forces et de l'économie d'Israël. Il a également mis en avant la signification symbolique de cette collaboration, notant que l'acquisition par l'Allemagne de capacités de défense israéliennes revêt une importance particulière pour la communauté juive.

L'Allemagne, quant à elle, financera cet accord via un fonds spécial de 100 milliards d'euros créé dans le contexte de l'invasion russe en Ukraine. Cette initiative vise à moderniser les capacités militaires allemandes après des années de négligence. L'approbation du budget de l'Arrow 3 par la chambre basse du parlement allemand témoigne de l'engagement de l'Allemagne envers la sécurité européenne et internationale. Ce partenariat n'est pas seulement significatif en termes de sécurité, mais il a également des implications politiques et économiques.

Plusieurs pays, dont le Royaume-Uni et les Pays-Bas, ont exprimé leur intérêt à se joindre au projet allemand visant à créer un bouclier antimissile européen. Cette coopération multilatérale renforce la stabilité régionale et mondiale, tout en offrant des opportunités pour des échanges technologiques et des partenariats économiques. Eyal Zamir, directeur général du ministère israélien de la Défense, a souligné que cet accord historique stimulera les exportations militaires israéliennes, propulsant ainsi le pays vers de nouveaux records. De plus, cette collaboration ouvre la voie à une production conjointe de composants du système, renforçant davantage les liens entre Israël et l'Allemagne.