Le Bénin a célébré le mardi 1er août 2023, la fête de son accession à la souveraineté internationale. En marge du défilé militaire et paramilitaire qui a eu lieu au boulevard de la Marina de Cotonou, la Directrice de l’administration du parti Union progressive Le Renouveau (UP Le Renouveau), Christelle Houndonougbo s’est prononcée sur la présence remarquée du Président de la République Fédérale du Nigéria, Ahmed Bola Tinubu au défilé. Selon elle, cette présence du président Bola Tinubu aux manifestations démontre que le Bénin et le Nigéria sont condamnés à vivre ensemble.

« Le Nigeria qui a toujours été de tout le temps au côté du Bénin que nous avons perdu pendant quelques mois, cette diplomatie béninoise en marche nous honore, honore le Bénin, honore le Nigeria, honore l’Afrique » a souligné la directrice de l’administration de l’Up Le Renouveau avant qu’elle ne poursuive en ses termes : « Et nous devons en tirer profit ». Christelle Houndonougbo pense donc que « nous sommes à une étape de notre histoire ». C’est pour cela qu’au plan économique, elle a suggéré qu’il faudrait que les Béninois puissent « tirer du géant du Nigéria ». Pour elle, ce que nous pouvons faire nous tous en tant que Béninois et ceux en tant que partis politiques qui soutiennent les actions du Chef de l’Etat est de « demander au président de la République que cette coopération soit utilisée au mieux aussi bien pour du peuple béninois que celui du Nigéria ».