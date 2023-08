L’ancien président américain Donald Trump pourrait vivre une expérience très peu ordinaire au cours des prochains jours. En effet, selon les informations rapportées par les médias, l’ex-patron de la Maison-Blanche se rendra ce jeudi 24 août à Atlanta, en Géorgie, afin de comparaître une première fois devant le tribunal. Cette instance se chargera de le juger ultérieurement. Ceci s’inscrit dans le cadre des poursuites pour ses tentatives présumées illicites d’obtenir l’inversion du résultat de l’élection présidentielle de 2020.

« J'irai à Atlanta, en Géorgie, jeudi pour être ARRÊTÉ par une procureure d'EXTRÊME GAUCHE », avait annoncé sur son réseau social Truth Social sur la procureure du comté de Fulton, Fani Willis. Dans cette 4ᵉ affaire dans laquelle le richissime homme d’affaires est inculpé, il devra tout de même se conformer à des exigences auxquelles, il a tout échappé. Il dispose jusqu’au vendredi pour se rendre à la prison du tribunal du comté de Fulton, à Atlanta. Selon les informations rapportées par les médias, ses avocats ont accepté de verser 200 000 dollars de caution.

L’avantage de cette option est que le mis en cause ne sera pas placé en détention provisoire. La seule condition est de ne violer aucune loi, de s'abstenir de toute menace et de ne pas communiquer entre accusés autrement que par l'intermédiaire des avocats. Cette fois-ci, le richissime homme d’affaires américain pourrait se soumettre à la prise des empreintes digitales et celle de deux photos, l'une de face et l'autre de profil. Il a toujours réussi à échapper à cette procédure.

Les autorités judiciaires, quant à elles, indiquent qu’il n’aura droit à aucun traitement de faveur. « Peu importe votre statut, nous serons prêts à prendre votre photo », a fait savoir le shérif du comté de Fulton, Patrick Labat. Rappelons que l’ancien président américain a été inculpé au même titre que d’autres personnes impliquées dans cette affaire. À en croire des confidences qui ont été faites par un de ses avocats à Insider, il s’agira d’une expérience humiliante pour l’ancien président qui sera traité comme ceux qui sont accusés de meurtre, de vol ou de viol.