L'évolution technologique au sein des conflits armés est sans équivoque. L'apparition des drones en tant qu'outils de guerre a redéfini les stratégies militaires, à tel point que les drones sont devenus des acteurs clés sur la scène internationale. En Ukraine, par exemple, l'utilisation de ces engins volants a grandement influencé le cours des opérations. Tout comme la Russie, qui a observé de près l'efficacité des drones iraniens, ces engins ont prouvé leur efficacité et leur importance sur le champ de bataille.

La République démocratique du Congo (RDC), un pays confronté à une pléthore de défis sécuritaires, s'est récemment tournée vers la Chine pour renforcer ses capacités de défense. Avec les tensions persistantes entre la RDC et le Rwanda, et le besoin urgent d'équiper son armée pour contrer les multiples menaces notamment la lutte contre les groupes rebelles, Kinshasa a clairement indiqué sa détermination à moderniser ses forces armées.

La RDC avait réceptionné, il y a quelques mois, un premier lot de trois drones d'attaque commandés en Chine. Ces drones, fournis par la société China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), s'inscrivent dans le cadre d'une commande plus large de neuf UAV d'attaque. Ces appareils, dont la technologie est comparable à celle du drone américain MQ-9 Reaper, seront stationnés sur l'aéroport militaire de Kavumu, situé près de Bukavu. De plus, des formations à leur utilisation seront assurées par des militaires chinois, montrant ainsi l'engagement de la Chine à assurer une transition technologique fluide.

Mais l'ambition de la RDC ne s'arrête pas là. Outre les drones, le pays envisage également l'acquisition d'avions de combat chinois pour renforcer les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) dans leur lutte contre le M23 soutenu par le Rwanda. Cette volonté de modernisation et d'armement accrue s'inscrit dans une stratégie plus large visant à consolider la sécurité et la souveraineté nationale face à une situation régionale complexe.

L'approfondissement des relations entre la RDC et la Chine s'est confirmé avec la visite prochaine du Président congolais Félix Tshisekedi à Pékin. Ce voyage, qui sera l'occasion de discuter de plusieurs dossiers, dont celui de la coopération militaire, souligne l'importance croissante de la relation sino-congolaise dans un contexte régional et global en mutation rapide. La RDC, en s'appuyant sur cette coopération, affiche sa détermination à se forger une place forte et sécurisée en Afrique centrale.