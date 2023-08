Dans le contexte d'une économie globalisée, il est indispensable pour les pays d'avoir des systèmes de paiement interbancaires efficaces et sécurisés pour faciliter le commerce international. Pour rappel, la Chine ont déjà mis en place leurs propres systèmes, comme le CIPS (Cross-Border Interbank Payment System), pour répondre à ces besoins et pour réduire leur dépendance aux systèmes existants tels que SWIFT. Le prochain pays qui semble suivre cette tendance est l'Inde, qui cherche à forger son propre chemin dans l'économie mondiale. Selon des informations relayées par India Times, l'Inde envisage d'établir son propre système de messagerie financière internationale, similaire à celui de SWIFT.

Cet effort s'inscrit dans le cadre d'un plan plus large visant à internationaliser la monnaie indienne, le roupie. La mise en place de ce système aidera à régler le commerce bilatéral en roupies, renforçant ainsi l'importance de la monnaie sur la scène mondiale. Des experts en finance et en technologie de la banque d'État de l'Inde, de la Banque de Baroda et de la Banque centrale de l'Inde, entre autres, étudient actuellement les différentes options possibles pour ce système. Ces experts étudient notamment comment un système de messagerie financière indépendant pourrait être utilisé avec les pays avec lesquels l'Inde a des accords commerciaux bilatéraux.

Ces professionnels étudient également le potentiel d'expansion du système de messagerie financière structuré (SFMS) existant de la Banque de réserve de l'Inde (RBI). Ce système, qui fonctionne de manière similaire à SWIFT, permet des communications sécurisées entre les banques et pourrait être utilisé pour faciliter les transactions internationales. L'Inde examine également l'expansion du Réseau financier indien (Infinet), un réseau d'utilisateurs fermé qui comprend la RBI, les banques membres du système de paiement centralisé (CPS) et les institutions financières.

L'objectif serait de fournir des services de messagerie financière via son application d'interface membre à tous les participants au système de règlement brut en temps réel (RTGS). De plus, le gouvernement indien encourage les banques à mener des programmes de sensibilisation auprès de la communauté commerciale internationale pour promouvoir le commerce utilisant des comptes vostro spéciaux en roupie (SRVAs). À ce jour, 20 banques de 22 pays ont ouvert 92 de ces comptes.

En résumé, en suivant l'exemple de la Chine avec son système CIPS, l'Inde cherche à augmenter sa présence et son influence dans l'économie mondialisée. Le renforcement des systèmes de paiement interbancaires nationaux et la promotion de l'utilisation de la monnaie locale dans le commerce international sont des étapes clés vers l'atteinte de cet objectif.